Tamara Falcó reaparece tras unos días de desconexión: “Vuelvo a Madrid feliz”

Tamara Falcó tomó la decisión de pasar días separada de todo lo relacionado con su ex prometido Íñigo Onieva. El presentador de El Hormiguero, Pablo Motos comentaba que sabía el destino que había elegido Tamara Falcó para evadirse, pero no lo iba a decir a nadie. Pues Tamara había pedido por favor que no lo supiera nadie.

Hace unas horas, se desveló cual era el lugar donde se encontraba Tamara Falcó, y no podía ser un lugar más suyo, pues estaba alojada en el Santuario Francés de Lourdes. Se encontraba haciendo una peregrinación solidaria, allí se viste con el uniforme de enfermera y cuidan de las personas enfermas.

El Santuario de Lourdes tiene especial relevancia este año, pues es la primera vez que se realiza desde la pandemia, en él se ha llevado a cabo una misa muy especial en la gruta donde hace años se apareció La Virgen.

Tamara Falcó, a su vuelta, ha publicado varias fotos en su post de Instagram dando gracias a la hospitalidad de Madrid por haberle regalado una oportunidad tan única como es ir a peregrinar al Santuario de Lourdes.

Durante el viaje no ha estado sola, estuvo acompañada de la tía de su ex prometido, Natalia Onieva. Mientras Tamara estaba de viaje, volvían a aparecer rumores sobre Íñigo Onieva y su deslealtad hacia Tamara Falcó.

Según Fiesta, Mimi, una amiga muy importante de Tamara Falcó, tuvo una aventura con Íñigo Onieva. Mimi también acudió al festival de música en el que Íñigo fue pillado besando a otra mujer. Tamara al enterarse de esto no duda en preguntarle a su amiga si es verdad lo que están diciendo, pero Mimi no duda en defender al empresario comentando que el video es de 2019.

Tras este incidente hemos conocido que Tamara dejó de seguir a Mimi en todas sus redes sociales y no sabremos si la amistad también habrá terminado.