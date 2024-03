Suso Álvarez se sincera sobre los errores que cometió con Aurah Ruiz: «Sigo aprendiendo»

El próximo jueves 7 de marzo se estrena Supervivientes 2024, presentado por Jorge Javier Vázquez. Como no podía ser de otra manera, ya se está hablando mucho de los concursantes confirmados. Entre ellos se encuentra Aurah Ruiz, que mantuvo una relación sentimental con Suso Álvarez, colaborador de Así es la vida, durante la participación de ambos en GH VIP 6.

El programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión para hacer un repaso por esa relación que mantuvieron. Pero no solamente eso, sino que también hicieron hincapié en los constantes y numerosos enfrentamientos que tuvieron en varios platós tras esa sonada ruptura.

Tras ver las imágenes, Suso Álvarez no tardó en pronunciarse al respecto: «Hay muchas cosas en las que me equivoqué, en las que no estuve acertado», reconoció en el programa Así es la vida. «En esta vida hay que reconocer cuando uno no hace bien las cosas, pero muchas me las he guardado para mí», aseguró el tertuliano.

Suso Álvarez habla como nunca antes de su historia de amor con Aurah: “Hay muchas cosas en las que me equivoque” #AsíEsLaVida https://t.co/RYKIpFO2oo — Así es la vida (@asieslavidatele) March 5, 2024

De esta forma, tirando de sinceridad, Suso Álvarez ha continuado explicándose: «Soy una persona muy emocional, pero cuando tengo que hablar de mis sentimientos me cuesta mucho. A veces me siento vulnerable y tengo miedos». Por ese mismo motivo, tras su participación en el mencionado reality, acudió a terapia.

«Hablando con mi psicóloga tuve que hacer frente a muchas cosas que a mí no me gustaban de mí mismo. Lo pasé mal, lloré mucho y había muchas cosas de mí que no estaban bien», aseguró Suso Álvarez en Así es la vida. El paso del tiempo ha hecho posible que el colaborador pudiese ver esa relación sentimental con cierta distancia.

Así pues, ha explicado lo que llegó a sentir por Aurah Ruiz: «No sé si fue amor, pero me hipnotizó, la veía y alucinaba. Pero la palabra amor va agarrada de cosas bonitas, sanas y equilibradas y en esa época yo no estaba preparado para esa palabra». Aprovechando la ocasión, Suso Álvarez ha querido mostrarse de lo más crítico con todo lo ocurrido en esa etapa de su vida.

«Soy una persona que, con mi vida, no me gusta echar balones fuera. En un plató de televisión puedo hacer bromas, pero fuera de aquí soy una persona responsable con todo», aseguró. Acto seguido, fue mucho más allá: «Me equivoqué y a día de hoy sigo aprendiendo, pero creo que he evolucionado muchísimo».

«Yo entré en ese reality en el peor momento de mi vida. Me aguantaba de pie de milagro. Pero eso no es excusa, eso fue un impasse», reconoció el colaborador de Así es la vida. A pesar de todo lo que vivieron, Álvarez ha querido lanzar un mensaje a Aurah de cara a su participación en Supervivientes 2024: «Aprovecho para desearle que le vaya muy bien», dejando claro que no le guarda ningún tipo de rencor.