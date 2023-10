Susi Jiménez (‘Dos bodas gipsy’) confiesa por qué no trabaja en el mercadillo con sus padres

Susi Jiménez y su familia se han mudado y han elegido la ciudad de Sevilla como lugar para forjar su día a día. Actualmente, la joven vive con su marido, Iván Silva, y su hija Libana en el piso que sus padres, Marisol Vargas y Dani Jiménez han comprado. Debido a que ha vuelto a vivir con sus padres, los seguidores de la influencer le han hecho la pregunta del millón.

Así pues, el público ha querido saber si se encuentra trabajando con sus padres en el mercadillo. Una cuestión que Susi Jiménez ha respondido negativamente. Pero, lejos de dejarlo ahí, la joven ha querido explicarse al respecto y ha confesado por qué no se va con sus padres a vender ropa a Cádiz o a San Fernando.

«Sé que debería ir con ellos a trabajar», comenzó explicando Susi Jiménez en un directo. «Es por los horarios que yo llevo, que me duermo a las siete de la mañana. Como no sean las siete de la mañana, no me duermo. Y me preguntaréis por qué… ¡Pues la verdad es que no lo sé», señaló.

Con estas palabras la influencer dejaba claro que no se va a trabajar con sus padres debido a que pasa muchas noches sin dormir, lo que le genera un gran problema para madrugar. Por lo tanto, actualmente se encuentra 100% centrada en su labor como creadora de contenido en redes sociales, donde obtiene la mayoría de sus ingresos gracias a la publicidad.

Susi Jiménez sueña con seguir creciendo profesionalmente para poder cumplir uno de sus mayores deseos. Si su trabajo sigue dando sus frutos, pronto logrará tener la casa que tanto ansía para independizarse con su hija y su marido.