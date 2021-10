Susanna Griso ha querido concienciar sobre el peligro que pueden causar las series y películas violentas al alcance de los niños. Tras la protesta de profesores de todo el mundo sobre la actitud de los niños en los colegios tras haber visto ‘El juego del calamar’, en ‘Espejo Público’, se ha debatido sobre el libre acceso que tienen los más más pequeños a este tipo de contenidos.

A raíz de esto, la periodista ha recordado una historia personal, que vivió cuando tenía tan solo 5 o 6 años de edad, al querer emular al protagonista de una de sus películas favoritas.

«Me tiré del coche en marcha pensando que rodaría porque lo había visto en una película, era muy enana con 5 ó 6 años. Me abrí el brazo y tengo todos los queloides, las cicatrices», reveló la periodista, dejando sin palabras a sus compañeros de ‘Espejo público’.

«Es muy peligroso que los niños imiten ‘El juego del calamar’ porque con 6 años no distinguen fantasía y realidad» 👉Hablamos con la directora de un colegio de Molina de Segura (Murcia)https://t.co/2boKGyEEFa — Espejo Público (@EspejoPublico) October 18, 2021

Al parecer, Susanna Griso quería imitar a su superhéroe favorito, ‘Superman’, una idea que casi termina en desgracia. «Yo tenía en la cabeza a Superman cuando lo hice. No sé qué se me pasaba por la cabeza. Iba con mi pobre hermana en el coche, ella iba conduciendo estábamos llegando al pueblo al que íbamos de vacaciones y estábamos en una recta. Entonces yo le dije yo me bajo aquí y ella me dijo, no, no, no. Entonces lo que me vino a la cabeza, aunque era muy pequeña lo recuerdo perfectamente: ‘pues me voy a tirar del coche en marcha y voy a volar, me voy a coger a la puerta y voy a volar como Superman’», explicó la periodista.

«No contenta con eso cogí a mi pobre sobrina que nos llevamos nueve meses. Caímos las dos, rodamos y ella casi no se hizo nada pero yo me abrí todo el brazo», añadió.

De esta forma, la presentadora de ‘Espejo público’ ha querido concienciar sobre el riesgo que supone que contenido como ‘El juego del calamar’, esté al alcance de todos los públicos, cuando Netflix debería tener este tipo de series restringidas a cierta edad.