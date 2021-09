La Palma está siendo protagonista tras la erupción del volcán Cumbre Vieja. Por ese mismo motivo, muchos son los presentadores que no han dudado un solo segundo en levantarse de sus sillas, dejar atrás su plató para ponerse en la piel de un reportero e informar, en primera persona, sobre el terrible suceso. Un claro ejemplo lo encontramos en Susanna Griso.

Lo que la periodista no esperaba es que su presencia en La Palma, cuyo objetivo era informar sobre una auténtica catástrofe, haría que muchas personas recordaran algo muy concreto. Estamos hablando de un capítulo de ‘Los Simpson’. Si hay algo que caracteriza a esta serie es que, en sus más de 30 años de vida, han realizado un gran número de predicciones.

Si recordamos el capítulo 4 de la temporada 16 de ‘Los Simpson’, una periodista que era antigua amiga de Marge había llegado a Springfield para cubrir, desde cerca, la erupción de un volcán. Como curiosidad, el look era bastante similar al que Susanna Griso, presentadora de ‘Espejo Público’, escogió para la ocasión.

La reacción de @susannagriso al meme viral de Los Simpson desde el volcán de La Palma https://t.co/RZkRXjp361 — Espejo Público (@EspejoPublico) September 23, 2021

Este meme, como era de esperar, no tardó en hacerse viral en redes sociales. Así pues, era evidente que Susanna Griso se iba a enterar de esta curiosa y anecdótica comparación. Recientemente, durante su participación en ‘Espejo Público’, la periodista reconoció que “lo he visto porque, evidentemente, me ha llegado”.

Además, añadió: “Los memes una vez que empiezan a correr no hay quien los pare. Me lo habéis puesto en el grupo, me lo han enviado los amigos…” Lejos de que todo quede ahí, Susanna Griso desveló que “este es uno, pero hay varios más. Hay uno de ‘El grito’ de Much que también estoy yo. Me han puesto en alguna película, Bajo el volcán’”.

¡Pero hay más! Y es que la presentadora de ‘Espejo Público’ ha asegurado que un compañero del equipo no tardó en hacer un montaje de esta peculiar escena de ‘Los Simpson’ con la voz de Susanna Griso. Algo que, por el momento, ha preferido que quede en la intimidad. Sea como sea, es más que evidente que no le falta humor. ¡Es maravillosa!