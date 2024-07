‘Supervivientes All Stars’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, lunes 8 de julio?

La pasada noche del 8 de julio, Supervivientes All Stars regresó al prime time de Telecinco de la mano de una nueva gala de Tierra de Nadie. Con Jorge Javier Vázquez a la cabeza, los espectadores fueron testigos de un programa donde las emociones no faltaron en ningún momento. Un encuentro donde no solo se supo el nombre del ganador del Tridente Dorado, sino que, también, se supo el nombre del primer salvado.

Esta semana, Marta Peñate, Lola y Abraham García son los concursantes que se juegan su permanencia en el concurso tras haber sido nominados por sus compañeros de edición. Por ello, y como suele suceder en cada programa, las celebridades procedieron a dar su alegato para contar con el apoyo del público.

«Ya soy ganador por haber solventado mi problema. Estoy listo para irme, pero también para quedarme y seguir haciendo disfrutar al público», comenzó diciendo Abraham García. Unas palabras que tuvieron lugar antes de posicionarse en contra de Marta Peñate, a quien le gustaría ver fuera del concurso. Fue entonces cuando la canaria tomó la palabra para dar su alegato.

«Lo intento dar todo. Soy visceral, tal cual veis. Me entrego al 100% y con lo bueno y con lo malo soy yo. Ayer me quería ir, pero hoy no lo sé, así que lo que quiera el público», ha expresado. Respecto al compañero que quería ver fuera, lo tuvo claro. «Carnavales, porque todos los días tiene una carita nueva», dijo en alusión a Abraham García.

Tras ello, fue el turno de Lola. «Ahora mismo me apetece quedarme para dar más de mí. En mi edición lo di todo y esta quiero darlo también. Vengo con una medalla y quiero seguir con ella. No me gusta enfadarme y lo siento cuando me veis así», señaló. En cuanto a su expulsado, tampoco dudó demasiado: Abraham García.

¿Quién fue el primer salvado de la semana?

Como ya es habitual en el formato, las celebridades se han subido a unas tablas de madera que estaban suspendidas por una cuerda sobre el mar. Si Laura Madrueño, la presentadora, cortaba una cuerda, el concursante caería al agua y continuaría nominado. Asimismo, caer al agua implicaría jugarse el concurso el próximo jueves, un duelo final que nadie quiere vivir.

Así pues, y antes de proceder a cortar las cuerdas, Jorge Javier Vázquez reveló los porcentajes ciegos: 66%, 17% y 17%. El público de Supervivientes All Stars lo tuvo muy claro. Por lo tanto, y sin ánimos de alargar más la situación, Madrueño cortó la primera cuerda. De esta manera, la primera en caer al agua ha sido Lola.

Con mucha resignación, la participante ha salido del agua. Un momento donde todas las miradas quedaron entre Marta Peñate y Abraham García. Pero, la siguiente cuerda en ser cortada fue la del ganador de Supervivientes 2014, una situación que dejaba claro que el público había salvado a Marta Peñate.

Abraham continúa nominado 💥 Marta Peñate se salva de la expulsión 🏝️ #TierraDeNadieAllStars3

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/CCgdqwM8jy — Supervivientes (@Supervivientes) July 8, 2024

Completamente emocionada, la canaria no daba crédito a lo que estaba sucediendo. Además, y para su sorpresa, Jorge Javier Vázquez le comunicó que había sido salvada con el mayor porcentaje de votos de toda la edición. Un gesto por parte del público que le ha aportado mucha fuerza para continuar en el reality.

Lola y Jorge Pérez no han dudado ni un segundo en felicitar a su compañera por la victoria. Un gesto con el que dejaron claro que estaban muy felices de que se hubiese salvado de la nominación. Abraham García, por su parte, ha visto como el público que le concedió la victoria hace unos años, ha decidido que se juegue su paso por el concurso.