‘Supervivientes 2023’: la hija de Ginés Corregüela reacciona a la boda de su padre y Yaiza en Honduras

Yaiza y Ginés Corregüela por fin se han dado el sí quiero y lo han hecho de forma totalmente improvisada durante su aventura en Supervivientes 2023. Hace unas semanas se formaba un revuelo entre Isabel, ex mujer del tik toker, la hija de este y Yaiza, actual pareja y nueva concursante del programa; al aparecer en Honduras para darle una sorpresa a Ginés. Tal fue la emoción de este que no supo reaccionar de manera correcta e intentó volver con su ex mujer y estar con Yaiza a la vez.

Hace una semana Ginés por fin se decidía por Yaiza, algo que no le sentó nada bien a su hija Miriam. Dos días después y tras tener una noche de pasión, este se arrodillaba pidiéndole matrimonio, ella no dudó en ningún momento en decirle que sí. Cuando parecía que todo volvía a la normalidad, la pareja volvía a sorprender este pasado jueves 13 de abril, afianzando su relación mediante una boda llevada a cabo por Diego Pérez. Para acabar la celebración, pasaron una noche de bodas muy romántica.

🔥🔥 ¡PASIÓN EN LAS PLAYAS HONDUREÑAS! 🔥🔥 👉 Así fue la noche de bodas de Yaiza y Ginés bajo las sábanas💥 🏝 #SVGala7 https://t.co/2865oJwJys — Supervivientes (@Supervivientes) April 14, 2023

Sin embargo, desde el plató de Supervivientes 2023 no se vivió igual de bien, pues la hija de Ginés reaccionó a todo sin pelos en la lengua: “Yo creo que para Nochebuena no están juntos. Me apuesto 500 euros con quien quiera. Mi padre tiene muy pocos valores ya”, aclarando la decepción que se ha llevado con él en los últimos días. Por otra parte, no le parecía nada bien que Asraf Beno no hubiese sido invitado a la boda: “Recalcó la poca vergüenza que ha tenido al no decirle a Asraf que esté, de bonito ha tenido poco”, expresaba.

Miriam aprovechó también para comentar sobre cómo había visto la noche de bodas y su respuesta sorprendió bastante entre los que se encontraban allí presentes: “Mi padre primero que aprenda a besar. No sabe besar, antes de encenderte necesitas un buen beso y él parecía un gusano así”, comentaba. Por el momento parece que la relación entre los concursantes no puede ir mejor pero habrá que esperar para ver como evoluciona.