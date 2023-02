‘Supervivientes 2023’: se confirma el nombre de la primera concursante de la edición

Telecinco calienta motores ante el inminente estreno de Supervivientes 2023. Poco a poco se irán confirmando los concursantes que formarán parte de la nueva edición del reality más extremo de la televisión, y este domingo, se conoció que Gema Aldón es la primera concursante confirmada.

Así lo confirmó en el programa Fiesta de Telecinco este domingo. De esta forma, la hija de Ana María Aldón se enfrentará próximamente a la aventura más intensa de su vida, después de que su madre se convirtiera en una de las concursantes revelación de la edición del reality del año 2020.

Gema Aldón se ha convertido en uno de los personajes más mediáticos de los últimos meses, debido en parte a sus declaraciones sobre José Ortega Cano, ex marido de su madre. Además, también ha protagonizado una guerra mediática con Gloria Camila.

Gema Aldón (@GemaAldon) se convierte en la primera concursante confirmada de #Supervivientes2023 💥🌴 https://t.co/q9Qvcgptw2 — Supervivientes (@Supervivientes) February 12, 2023

«Me quedo con un nudo en el estómago. No sabe dónde se mete, no sabe lo que le espera», reaccionó Ana María Aldón a la noticia desde el plató de Fiesta. Una noticia que conoció tan solo unos días antes y que no le hizo demasiada gracia.

«Supervivientes es mucho más duro de lo que cualquier persona desde su casa se puede imaginar», opinó Ana María Aldón sobre la participación de su hija en Supervivientes 2023. En cuanto a si cree que su hija aguantará en la isla, no tiene dudas, y cree que va a ser una buena concursante.

«Ella está contenta, muy nerviosa. Le ha costado decidirse. Lo que más le va a afectar el es frío, las situaciones extremas, pero espero que o disfrute», aseguró la diseñadora en el plató de Fiesta.