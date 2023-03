‘Supervivientes 2023’: ¿Quién fue el concursante salvado ayer?

Telecinco emitió este martes una nueva entrega de Supervivientes 2023. Una noche llena de emoción, en la que mediante la ceremonia de salvación, se conoció el nombre del concursante salvado por los espectadores de la expulsión de este jueves.

Como cada martes en Supervivientes: Tierra de nadie, Laura Madrueño fue la encargada de llevar a cabo la ceremonia de salvación en Honduras. Esta semana, los cuatro concursantes nominados que se subieron a la plataforma fueron Diego Pérez, Gema Aldón, Sergio Garrido y Artùr Dainese.

Laura Madrueño mantuvo la tensión desde el principio de la ceremonia de salvación, mientras preguntaba a los concursantes nominados cuáles eran sus sensaciones: «Si me salvo vería que España está conmigo y que tengo apoyo fuera», expresaba Gema Aldón.

Por su parte, Sergio Garrido se sinceró desde la plataforma, asegurando que no le había sentado demasiado bien la nominación. «Me ha sentado mal la nominación y he pasado una semana dura. Si tuviera apoyo fuera, me daría mucho ánimo y fuerzas», señaló el concursante.

Después de que Sergio cayese al agua, y más tarde, Artùr fuera el siguiente en caer de la plataforma, la salvación quedó entre Diego y Gema Aldón. «Gema ha tenido suerte en las pruebas esta noche, pero la suerte es caprichosa», señaló Laura Madrueño.

Tras estas palabras, la presentadora de Supervivientes 2023 desde Honduras lanzó a Gema al agua. De esta forma, Diego Pérez se convirtió en el concursante salvado de la nominación por segunda semana consecutiva. Una noticia que el concursante celebró muy emocionado.