‘Supervivientes 2023’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

Telecinco emitió un jueves más una nueva entrega de Supervivientes 2023. Conducida por Carlos Sobera desde plató y por Laura Madrueño desde Honduras, tras la expulsión definitiva de Raquel Arias la semana pasada, durante la gala los espectadores conocieron el nombre del nuevo expulsado.

Tras la salida de Artùr Dainese de la lista de nominados el pasado martes en la ceremonia de salvación, los nominados de esta semana eran Bosco, Jonan Wiergo y Alma Bollo. Tres concursantes con ganas de seguir en Honduras, cuyo destino volvía a estar en manos de la audiencia.

Los tres concursantes expresaron sus motivos para seguir en los Cayos Cochinos, sin embargo la decisión de los espectadores de Supervivientes 2023 ya estaba tomada, de esta forma, y Bosco fue el primero en conocer su salvación. De esta forma Jonan y Alma se batían en un complicado duelo.

Finalmente, Carlos Sobera anunció que los espectadores de Supervivientes 2023 habían decidido que Jonan siguiera concursando, por lo tanto Alma Bollo se convertía en la nuevo expulsada. Una decisión tras la cual la concursante no pudo evitar romperse.

“Nunca me lo hubiera imaginado así. Al final yo me muestro tanto para lo bueno como para lo malo. He llegado hasta aquí y me he superado en todos los aspectos que tenía que superarme. Para mí he sido una muy buena superviviente. Me alegro de haber llegado hasta aquí, de llevarme a la gente que me llevo y nada, tengo muchas ganas de ver a mi familia”, aseguraba sin poder contener las lágrimas.

Antes de abandonar la palapa, Alma Bollo quiso dedicar unas palabras a sus compañeros. La concursante protagonizó una emotiva despedida, dedicándoles unas palabras a todos ellos, con los que ha compartido una aventura que nunca olvidará.