Raquel Arias: ¿Cuántos kilos ha perdido tras su paso por ‘Supervivientes 2023’?

Supervivientes 2023 se encuentra en su ansiada recta final y la expectación por conocer el nombre de los grandes finalistas es máxima, y no es para menos. Muchos han sido los concursantes que se han quedado por el camino, entre ellos, Raquel Arias, quien se consagró como la expulsada definitiva del pasado jueves 1 de junio.

Ahora, con la vuelta a la realidad, la superviviente ha tenido la oportunidad de reencontrarse con sus pertenencias, ducharse con agua dulce y, principalmente, de comer. Eso sí, lo que no ha faltado ha sido su primer vistazo al espejo después de más de 90 días y el momento de subirse a la báscula.

La ceremonia del espejo se ha convertido, edición tras edición, en uno de los momentos más esperados. Con un minúsculo bikini de color negro, la modelo se quedó completamente atónita al observar el increíble cambio físico que ha experimentado su cuerpo a lo largo de su paso por el programa. De hecho, lo que más le ha impactado han sido sus piernas.

“¡Qué delgaditas se me han quedado!”, ha comentado.“En la vida he tenido el abdomen así, que yo me miraba y tenía tripa», señaló. Pero, aunque Raquel Arias quedó encantada con el resultado de su cuerpo, no todo fue maravilloso para ella. «Y esto que parece el hueso de una aceituna. Y yo que decía que tenía buenos jamones, y ahora se han quedado pequeñitos”, comentó haciendo referencia a su culo.

“Ahora a hacer deporte que el culo se ha caído y hay que volverlo a levantar”, dejó claro. Tras ello, llegó el momento de subirse a la báscula y, antes de leer el pergamino, la modelo señaló que creía que había perdido entorno a unos 7 kilos. Y así ha sido. Con ello, Raquel no se convierte en la concursante que más peso ha bajado de la edición pues, ese puesto lo ocupa Ginés Corregüela con 18,200 kilos perdidos.