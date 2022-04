Telecinco emitió este jueves 28 de abril una nueva entrega de ‘Supervivientes 2022’. A lo largo de la gala, presentada por Jorge Javier Vázquez, los concursantes conocieron el nombre del primer expulsado de la edición, así como conocieron al ‘parásito’ y se enfrentaron de nuevo a las nominaciones.

Durante la gala, se vivió un fuerte enfrentamiento entre Rubén Sánchez Montesinos, Kiko Matamoros y Anuar Beno. Mientras que el culturista, afeaba el comportamiento de varios de sus compañeros, quejándose de que lo aislaban; el colaborador de ‘Sálvame’ y el hermano de Asraf Beno dejaron claro que el culturista se victimizaba continuamente.

A pesar de que Kiko y Anuar se mostraron muy molestos con su compañero, creyendo que les iba a dejar mal delante de todos los espectadores, finalmente la audiencia se mostró de su lado y Rubén se convirtió en el primer expulsado de ‘Supervivientes 2022’.

Al final de la noche, la audiencia de ‘Supervivientes 2022’, con sus votos, decidió salvar de la expulsión a Ainhoa Cantalapiedra. De esta forma, el primer expulsado de esta edición del reality de Telecinco fue Rubén Sánchez, algo que él mismo se olía desde que salió nominado

Rubén abandonó la palapa de ‘Supervivientes 2022’ con el aplauso del público y de los concursantes. «Me hubiera gustado seguir en esta aventura porque era mi ilusión y mi sueño», reconoció el primer expulsado de la edición.

No obstante, el concursante de momento no regresará a casa. Jorge Javier Vázquez anunció a Rubén que no volverá todavía a España y «mutará» en el parásito de Playa Paraíso. El expulsado tendrá que vivir en una pequeña plataforma en el mar y no podrá hablar con las personas que vivan en la playa privilegiada. No obstante, tendrá que acudir a ellos para hacer intercambios y pedirles lo que necesite.