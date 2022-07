‘Supervivientes 2022’: Ion Aramendi y Lara Álvarez se despiden, emocionados

Ion Aramendi y Lara Álvarez se despidieron el pasado domingo en el último Supervivientes: Conexión Honduras de esta edición. Ambos presentadores no pudieron mantener sus emociones y causaron en todo el mundo sensación al despedirse de Supervivientes 2022.

La gran final del reality comienza a acercarse. El próximo jueves 28 de julio por fin se sabrá quién es el ganador de esta edición, que tantas sorpresas nos ha dado. Este pasado domingo, como es tradición, el reality cerró la Palapa para dar paso a la última etapa de Supervivientes.

Durante la emisión del último Supervivientes: Conexión Honduras de esta edición, la emoción pudo palparse más que nunca. Los presentadores Ion Aramendi y Lara Álvarez quisieron dedicar unas bonitas palabras, no solo el uno al otro, sino también a los participantes de Supervivientes 2022, a los espectadores del programa y al elenco que hace posible que este reality salga a flote.

Ya fue Ion Aramendi el que comenzó avisando a los espectadores que esta gala iba a estar llena de emociones: «Bienvenidos… ¡Ay!, es un domingo súper especial. El último antes de la final y mi último domingo. He sido muy feliz. Simplemente quiero deciros que gracias por acompañarnos y os pido que nos acompañéis una noche más porque va a ser la leche».

Lara Álvarez quiso dedicar unos minutos a hacer un repaso del paso de los cuatro finalistas por el reality. Así fue como comenzó el llanto de Ignacio de Borbón, Alejandro Nieto, Nacho Palau y Marta Peñate, y, desde entonces, la gala no hizo más que darnos momentos emotivos.

Aunque la gala del pasado domingo 24 de julio fue especial en su totalidad, el momento que dejó a todos sin palabras y con un pañuelo en la mano fue cuando Ion Aramendi conectó con Lara Álvarez. Con un: «Lo hicimos, compañero. ¿Qué tal esa primera experiencia en Supervivientes?», Lara recibió desde Honduras la llamada de su compañero.

Ion Aramendi no pudo contener sus sentimientos y manifestó: «Yo estoy tremendamente feliz, me da mucha pena que se acabe, pero lo entiendo porque no podemos dejar a nuestros concursantes allí ni tampoco tú, pero estoy súper feliz por la experiencia».

Además, quiso darle las gracias a su compañera: «Y te lo agradezco un montón, Lara, de verdad. Gracias a ti porque me lo has puesto fácil. Eres una gran profesional, pero sobre todo una grandísima compañera», concluyó el presentador causando en todos un afecto enorme.