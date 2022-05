Telecinco emitió este domingo una nueva entrega de ‘Supervivientes 2022’. Durante la gala conducida por Ion Aramendi, se conoció el nombre del primer expulsado oficial de la edición, después de estos días de convivencia de Charo Vega y Rubén Sánchez Montesinos en el palafito.

La audiencia apostó por Rubén, por lo tanto, Charo Vega se convirtió en la primera expulsada oficial de ‘Supervivientes 2022’. La concursante tendrá que regresar a España en los próximos días, no obstante, lejos de entristecerle la decisión de los espectadores, se mostró aliviada, pues la isla estaba pudiendo con ella y no estaba siendo capaz de disfrutar de la experiencia.

Gracias a todos. No me vuelvo contenta, pero sí tranquila. Siento muchísimo que, aunque este fuera mi gran sueño, no lo he cumplido bien», señaló Charo Vega sobre su experiencia en el reality estrella de Telecinco.

«Me llevo al equipo que conforma el programa, es maravilloso», expresó la ya ex concursante antes de abandonar el palafito. Un lugar al que no ha conseguido adaptarse y que durante los tres días en los que ha estado viviendo en él, le ha generado ansiedad y continuas ganas de abandonar el concurso.

De esta forma, Charo cogió su saco y salió definitivamente de la isla, no sin antes despedirse de Rubén, quien continuará en la isla al menos una semana más. El culturista recibirá a un nuevo inquilino el próximo jueves, cuando los espectadores decidan quien de los cuatro nominados, se convierte en el expulsado.

Por otro lado, Rubén Sánchez Montesinos tendrá compañía durante las próximas horas, después de que Alejandro fuera el elegido para pasar la noche junto a él en ‘Playa Parásito’ y de que los espectadores decidieran que Ignacio también se uniera a ellos.