‘Supervivientes 2022’: ¿Quiénes son los nuevos nominados de la semana?

El pasado viernes los concursantes de Supervivientes 2022 se enfrentaron a las nominaciones. Tras la gala del jueves, en la que Ana Luque se despidió del reality después de convertirse en la nueva expulsada, tan solo 24 horas después los cinco concursantes restantes se enfrentaron al momento más tenso de la semana.

Tras la expulsión de Ana Luque el pasado jueves, tan solo quedan cinco concursantes en Honduras. De esta forma, Anabel Pantoja, Marta Peñate, Ignacio de Borbón, Nacho Palau y Alejandro Nieto se enfrentaron a las últimas nominaciones de la edición, cuando está a punto de llegar el desenlace del reality estrella de Telecinco.

Unas nominaciones en las que los dos líderes, Ignacio de Borbón y Marta Peñate, se tuvieron que poner de acuerdo para nominar a uno de sus compañeros, después de conocer el nombre del nominado del grupo. Ambos tuvieron el beneficio de la inmunidad, después de hacer historia en la noria infernal, prueba tras la cual se convirtieron en líderes de la semana en Supervivientes 2022.

Nacho Palau fue el primero en enfrentarse a ellas. El concursante decidió nominar a Alejandro Nieto: “En realidad me daría igual, tanto Anabel como él, pero me molestó bastante lo que dijo de mi vida. De lo fácil, que había tenido y los lujos que había tenido”, expresó el concursante.

Anabel Pantoja por su parte, nominó a Nacho Palau: “Están los dos líderes que no se pueden tocar y a Alejandro mi salvaje no puedo. Me da mucha pena nominar a Palau pero…”, expresó. Y Alejandro Nieto también nominó a su compañero: “Evidentemente no voy a tocar a mi Anabel. Es como mi hermana aquí. Es mi compañera. Con Nacho tenemos una buena convivencia. Hemos enterrado ya el hacha de guerra y estamos compartiendo buenos momentos, pero no voy a nominar a Anabel”, justificó el concursante sobre su nominación.

En cuanto a los líderes de la semana, Marta Peñate e Ignacio coincidieron en que Alejandro se merece un puesto en la final de Supervivientes 2022. Por lo que decidieron nominar directamente a Anabel Pantoja. De esta forma, Nacho Palau la sobrina de Isabel Pantoja se juegan la expulsión de la semana.