‘Supervivientes 2022’: ¿Por qué Jorge Javier Vázquez no presenta la gala?

No están siendo semanas fáciles para el presentador catalán que, además de tener que enfrentarse a las habituales polémicas de Sálvame, se ha encontrado con problemas de salud. Te contamos por qué Jorge Javier Vázquez no presenta la gala de Supervivientes.

La séptima ola de la pandemia ha llegado con fuerza a las instalaciones de Telecinco afectando a numerosos trabajadores. Además de técnicos, redactores y personal de todo tipo, los presentadores y colaboradores han sido los más afectados.

Ion Aramendi, Jesús Vázquez, Jorge Javier Vázquez, Adela González, Nuria Marín, Gema López o Lydia Lozano, son solo algunos de los numerosos rostros conocidos que se han contagiado. Con el paso de los días todos se han ido recuperando satisfactoriamente.

Aunque todo parecía estar bien, la maltrecha salud del presentador de Sálvame y Supervivientes parece haber dicho basta, en concreto su voz. Su garganta, uno de sus puntos débiles conocidos, le ha vuelto a jugar una mala pasada.

Las secuelas de la Covid le han afectado incluso días después de dar negativo. A pesar de encontrarse bien físicamente, Jorge Javier sufre una faringitis que le impide hablar, lo que le hace imposible presentar o actuar en el teatro.

«Quiero contar que he ido al especialista esta tarde, voy a tener que estar como mínimo fuera dos semanas porque tengo una laringitis postcovid que me impide hablar y trabajar», decía hace solo unos días en una llamada inesperada a Sálvame.

La COVID, esa que no me había llegado hasta ahora, pero me llegó hace unas semanas y llegó fuertecita. Muchos oísteis mi voz: laringitis post COVID. Otras dos semanas fuera de servicio. ¡Nos vemos a la vuelta! — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) July 11, 2022

«Voy a estar completamente recluido y con reposo absoluto de la voz, los últimos programas me costaba hacerlos y tengo que parar inevitablemente. Estoy bien, pero estoy sufriendo una de las secuelas, la garganta y la voz, no me recupero y es paciencia», confirmaba.

Este es el motivo de peso por el que no está presentando la gala de Supervivientes de hoy, jueves 14 de julio. Aunque lo intentará, es posible que no pueda llegar a la final del concurso, por lo que ya se ha ofrecido para estar presente para hacer entrega del cheque, función que debería realizar Olga Moreno como ganadora en 2021.