Anabel Pantoja pide perdón públicamente a Omar Sánchez

Anabel Pantoja protagonizó este martes el puente de las emociones más esperado. La concursante no se encontraba con fuerzas para enfrentarse a él, sin embargo, finalmente se abrió en canal sobre algunos de los temas más personales de su vida.

La concursante de Supervivientes 2022 habló sobre su familia, su relación con Yulen, con su primo Kiko Rivera, e incluso, dedicó unas palabras a su ex pareja, Omar Sánchez. Es más, aprovechó el momento para pedirle perdón por todo el daño que le haya podido hacer.

«Si he podido hacer algo en este concurso me arrepiento de haber hecho una cosa que le ha podido hacer daño a alguien pero puedo decir que ha sido porque le dije a mi madre que estoy con la cabeza pero también el corazón. He actuado con el corazón y me arrepiento de no haberme cortado un poco, pero en ese momento he mirado por mí», comenzó diciendo la concursante.

«Les pido disculpas, pero tengo que mirar por mí y ya me queda muy poquito para mirar por mí porque quiero seguir avanzando y formar mi propia familia. He hecho lo que me he dado la gana y pido disculpas y lo borraría», expresó Anabel Pantoja visiblemente emocionada al recordar todo lo vivido desde que comenzó Supervivientes 2022.

Anabel continuó diciendo que: «me he abierto con el corazón y de verdad que no lo haría pero lo siento. Ciertos actos que no he estado bien. Está bastante claro que esa persona es solo una de la que no digo el nombre por respeto, pero le pido perdón a mi expareja, a mi familia y a la suya y a nuestros amigos en común», expresó.

«Yo me arrepiento de muchas cosas, de no estar a la altura y esta soledad también va un poco de la mano del arrepentimiento… He estado dedicada a mucha gente, nadie me ha obligado, pero seguía estando sola. Antes tenía miedo a quedarme sola, ahora no. Le doy las gracias a Supervivientes 2022 por ello», decía la concursante sin poder evitar las lágrimas.