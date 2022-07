Este domingo, Anabel Pantoja reaccionó en directo a las palabras de Yulen sobre su ex marido, Omar Sánchez. La concursante pudo escuchar la conversación del deportista con Marta Peñate, y fue muy clara con sus sentimientos. «Ya hablaremos cuando salgamos», comenzó diciendo.

«La cosa ha salido así. A mí no me gusta hacer daño a nadie», explicó Anabel sobre la situación actual en la que se encuentra. «Yo entré aquí como entré, tampoco tengo que estar justificándome de nada», comentó la concursante.

«Si que cambiaría cosas, pero mis sentimientos hacia Yulen iban a estar seguro porque mira lo que me ha pasado, estoy ahora mismo muy pillada», confesó. De esta forma, la sobrina de Isabel Pantoja dio carpetazo a su historia con Omar, asegurando que no cambiaría nada de su relación con Yulen.

Anabel se reencuentra con @yulenpereira después de varios días sin verse 🤩 ¿Os ha gustado el reencuentro? 🏝️ 🌴 #ConexiónHonduras12

🔵 https://t.co/V5wF7luUOQ pic.twitter.com/hg3GlYogCd — Supervivientes (@Supervivientes) July 10, 2022

Por otro lado, Ion Aramendi fue muy directo con su pregunta: «¿A ti te da pena Omar?», a lo que ella respondió de manera contundente: «No voy a hablar de este tema. Voy a respetar a la persona con la que he estado cuatro años. No me puede dar pena una persona a la que he querido».

Finalmente, Anabel Pantoja cerró la puerta a Omar Sánchez, asegurando que después de todo lo que ha pasado desde que comenzó su andadura en Supervivientes 2022 «sería muy cínico volver y llamarlo por teléfono y decirle…».

Esta frase incomodó a su pareja actual, Yulen, que señaló que: «A mi no me haría mucha gracia». Por otra parte, Anabel quiso dejar claro que después de todo le gustaría tener a Omar en su vida de «alguna forma».