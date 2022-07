Anabel Pantoja deja claro en qué punto está su relación con Kiko Rivera

Telecinco emitió este lunes una nueva entrega de Supervivientes 2022. Conducida por Carlos Sobera, durante la gala Anabel Pantoja se enfrentó al puente de las emociones, donde la concursante se abrió como nunca sobre algunos de los aspectos más personales de su vida.

Siguiendo la mecánica de la prueba, Anabel leyó cada una de las palabras de los peldaños y explicó lo que significaba para ella cada una de esas palabras. De esta forma, la concursante se acordó de sus padres, de su ex marido Omar Sánchez e incluso de su primo Kiko Rivera.

Al leer la palabra «decepción» en el puente, a Anabel rápidamente se le vino a la cabeza su primo: «Voy a nombrar a Kiko, porque para mí ha sido un hermano y hace mucho tiempo que no le veo. Siempre tengo contacto con sus hijos, con su mujer», explicó.

«Siempre he querido el bien para él, cuidarle… y me gustaría que valorase todo eso», reflexionó Anabel en el puente visiblemente emocionada, reconociendo que es consciente de que Kiko Rivera también podría estar decepcionado con ella.

Por otro lado, en otro de los peldaños del puente, Anabel Pantoja pidió perdón a su expareja, Omar Sánchez, y a su familia. «Creía que no se podía seguir viviendo una vida que no era la tuya y engañar a mucha gente. He podido decepcionar a todas esas personas. No soy la única culpable, son factores y situaciones. Los dos somos protagonistas», señaló.

«He actuado con el corazón y me arrepiento de no haberme cortado un poco, he mirado por mí. He hecho lo que me ha dado la gana, pero quitaría cosas como besarme y decir lo que siento», declaró la concursante, asegurando que sus sentimientos por Yulen son 1oo% reales.