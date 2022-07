‘Supervivientes 2022’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

Telecinco emitió este jueves una nueva gala de Supervivientes 2022. Conducida por Carlos Sobera, debido a la recuperación de Jorge Javier Vázquez post COVID-19, durante la gala se conoció el nombre del nuevo concursante expulsado, siendo una de las expulsiones al estar a las puertas de la final.

La gala de este jueves fue la última para Ana Luque como concursante de Supervivientes 2022. Ana Luque, Alejandro Nieto e Ignacio de Borbón se encontraban en la cuerda floja y finalmente la andaluza se convirtió en la nuevo expulsada.

Antes de abandonar la palapa, Ana Luque dedicó unas emotivas palabras tanto al programa como a sus compañeros: «Estoy en el paraíso, he sido muy feliz aquí. Me he superado como persona. Yo sabía que había posibilidades de que me fuera, porque tenía a dos rivales fuertes que se habían salvado en varias ocasiones», comentó.

Con la alegría que le caracteriza, antes de abandonar la palapa Ana Luque decidió cantarle el cumpleaños feliz a Anabel Pantoja, debido a que al ser más de las 12 de la noche, ya era su cumpleaños. «Se nos va la alegría de la huerta», comentaba Lara Álvarez.

Ana Luque se despidió de Honduras dejando claro que lo mejor de participar en Supervivientes 2022 ha sido llevarse a Anabel Pantoja, con la que ha creado un vínculo muy especial. Asimismo, la concursante se fundió en un gran abrazo con todos sus compañeros, a quien desde este domingo, animará desde España.

Una gala en la que además, Marta Peñate e Ignacio de Borbón protagonizaron un récord en la temida Noria Infernal y en la que los concursantes repasaron en la palapa los hechos más destacados de la semana, tras la unificación del grupo.