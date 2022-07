Jorge Javier Vázquez, dispuesto a presentar la final de ‘Supervivientes 2022’ pese a las secuelas de la COVID-19

Esta semana Jorge Javier Vázquez anunciaba que se retiraba temporalmente de la televisión, para recuperarse de las secuelas que le ha dejado la COVID-19. El presentador catalán padece una laringitis que le tendrá alejado de los platós al menos dos semanas. No obstante, ha pedido estar presente en la final de Supervivientes 2022 de manera excepcional.

Tan solo un día después de anunciar su retirada temporal, Jorge Javier Vázquez ha escrito un mensaje en sus redes sociales. En él, deja claro que a pesar de encontrarse de baja por laringitis, quiere estar en la gala final de Supervivientes, de la manera que sea.

«He pensado que si no me he recuperado para la final de Supervivientes al menos me dejen, de manera excepcional, entregar el cheque al ganador/a. Porque estar, estaré. Que no os quepa la menor», se puede leer en el mensaje escrito por el presentador.

He pensado que si no me he recuperado para la final de @Supervivientes al menos me dejen, de manera excepcional, entregar el cheque al ganador/a. Porque estar, estaré. Que no os quepa la menor. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) July 12, 2022

El mes pasado, Jorge Javier Vázquez ya advirtió a los espectadores de Telecinco que pensaba estar en el plató de Supervivientes el día de la final, a pesar de las insinuaciones de que Olga Moreno lo habría vetado, debido a que la ganadora de la edición pasada de Supervivientes, no querría encontrarse con el catalán en el plató.

En aquel momento, el presentador avisaba de que: «No sé qué pasará en la final de Supervivientes cuando la ganadora del año pasado que me ha vetado tenga que entregar el sobre a la señora o señor que gane. Yo de mi plató no me muevo», sentenció. Y ahora ha vuelto a asegurar que estará presente en la final reality.