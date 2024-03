‘Sueños de libertad’, capítulo 8: Lázaro decide secuestrar a Julia

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una de las grandes apuestas de Atresmedia para esta temporada. ¡No está dejando a nadie indiferente, ni mucho menos!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 7 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jesús ha dado el paso de informar a Damián sobre cómo ha querido resolver el asunto que tiene estrecha relación con Lázaro. Todo ello sin tener idea de que el antiguo operario tiene como objetivo vengarse de la familia De la Reina.

Fina intenta besar a Petra, pero ella la rechaza y la desprecia: “¿Eres una invertida?” 😲😲#SueñosDeLibertad https://t.co/02QbUkjE3o ⏪ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) March 4, 2024

Begoña, por su parte, ha conseguido los esperadísimos resultados de la prueba del embarazo. En cuanto a Fina, observamos cómo lanza una advertencia de lo más contundente a su amiga tras conocer todos los detalles del secreto de Claudia. Y es que Tasio no es para nada trigo limpio. ¡No es de fiar!

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Fina se muestra tremendamente contenta por haber podido quedar con su compañera. Al fin y al cabo, llega dispuesta a contarle todos los detalles sobre lo ocurrido en los últimos días. A pesar de los esfuerzos, Petra parece que tiene unos planes completamente diferentes.

Jesús recibe la peor de las noticias: ¡Lázaro ha secuestrado a Julia! 💥 ¿Qué pasará en #SueñosDeLibertad ? 😲 https://t.co/3XGmzb0a13 ⏪ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) March 4, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurre en el episodio 8 de la nueva y exitosa serie diaria que lleva por título Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo Lázaro ha tomado la alocada decisión de secuestrar a Julia mientras que Jesús trata por todos los medios de mantener la calma a pesar de tener absolutamente todo en contra.

A pesar de todo, Jesús no tarda en darse cuenta de algo realmente importante: necesita más a la familia de lo que creía. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Luz ha visto peligrar su puesto de trabajo ante la negativa de los trabajadores a vacunarse. Eso sí, hay quien parece dispuesto a hacer todo lo que está en su mano para que la doctora no se marche.

Fina no puede evitar sentir muchísimo miedo de enfrentarse a Petra, todo ello mientras Claudia está cada vez más deslumbrada ante Tasio. Es más, no tarda en tratar de convencer a Fina para que dé una oportunidad al joven, ya que está segura de que no es alguien malo. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.