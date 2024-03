‘Sueños de libertad’, capítulo 7: Begoña recibe los resultados de la prueba de embarazo

No es ningún secreto que Sueños de libertad se ha convertido, indudablemente, en una de las grandes apuestas de Atresmedia para este nuevo año. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no dudan en aprovechar la ocasión para dejarse llevar por esta impresionante y sorprendente historia.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 6 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jesús se muestra verdaderamente capaz de rechazar la opción de entregar a Lázaro cantidad alguna de dinero. Es más, da el paso de culpar a Digna de que su hijo acabase con la vida de la madre de su hija.

¡No nos lo podemos creer! 💥 Fue Damián quien decidió inculpar a Lázaro para salvar a Valentín. 😲 #SueñosDeLibertad https://t.co/Wx26lU0LLX ⬅ pic.twitter.com/ELMTLhdqpv — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) March 3, 2024

Por si fuera poco, observamos cómo es absolutamente más que evidente que Jesús no está dispuesto a perdonar. Además, somos testigos de cómo Claudia tiene un fortísimo y tenso enfrentamiento con Tasio. ¡Se trata de una discusión que no deja indiferente a nadie! Y todo porque la joven ha descubierto que éste ha dado el paso de jugar con dos a la vez. Algo que, evidentemente, no está para nada dispuesta a perdonar.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta impresionante ficción han sido testigos de cómo Fina se siente profundamente feliz por haber logrado uno de sus grandes sueños. Estamos hablando, cómo no, de hacerse con el puesto de dependienta. Se trata de una oportunidad única que, bajo ningún concepto, está dispuesta a rechazar.

Claudia descubre que Tasio está jugando con ella tras ocultarle su relación con Carmen. 🫣 #SueñosDeLibertad https://t.co/qpekt3SSug 👈 pic.twitter.com/xgPcKzLfWX — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) March 3, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 7 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jesús no ha dudado un solo segundo en informar a Damián sobre cómo ha decidido resolver el asunto de Lázaro. Eso sí, no tiene ni la más mínima idea de que el antiguo operario busca vengarse de los De la Reina.

Por si fuera poco, observamos cómo Begoña finalmente ha logrado hacerse con los resultados de la prueba del embarazo mientras que Fina lanza una advertencia a su amiga tras conocer el secreto de Claudia. ¿En qué consiste, exactamente? En que Tasio no es trigo limpio. ¡Debe cuidarse mucho de él!

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Fina se muestra profundamente contenta por haber podido quedar con su compañera y así contarle todos los detalles sobre las novedades de su vida. Aun así, Petra parece tener otros planes completamente diferentes. Luis decide abrirse como nunca ante Damián. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.