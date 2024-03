‘Sueños de libertad’, capítulo 6: Claudia tiene un fortísimo enfrentamiento con Tasio

Teníamos muchísimas ganas de que Sueños de libertad, ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay aterrizase, de una vez por todas, en Antena 3. Tal y como imaginábamos, no están dejando absolutamente indiferente a nadie. Al fin y al cabo tenían el listón muy alto, al coger el testigo de Amar es para siempre en la cadena principal de Atresmedia. ¡Pero están sabiendo estar a la altura, y con creces!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 5 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo Luz no ha dudado un solo segundo en llevar a cabo un nuevo y sorprendente objetivo. ¿En qué consiste, exactamente? En comenzar una campaña de vacunación para los trabajadores.

El lado oscuro de Jesús comienza a dar la cara: «¡Begoña, dime la verdad o no respondo!» 😱😱 ¿Qué pasará en #SueñosDeLibertad? ⏩https://t.co/rI5NN1BM7h ⏪ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) February 28, 2024

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo los hermanos De la Reina han dado el paso de organizar una reunión con un objetivo, que no es otro que solucionar todos y cada uno de los problemas de la fábrica. ¡Y no son pocos! Además, no tarda en aprovechar para presionar a Andrés para que termine las obras de una vez por todas.

El hecho de verse obligado a acatar las órdenes de Jesús y Marta va a generar graves consecuencias para el ingeniero. Todo ello mientras Fina, finalmente, ha visto cómo llega la soñada oportunidad de ocupar su plaza en la tienda. Eso sí, antes de nada, debe enfrentarse a una entrevista con Marta.

¿Te has perdido el capitulazo de hoy de #SueñosDeLibertad? 😲 Corre a @ATRESplayer y disfrútalo 😍 ¡Jesús de la Reina no para! 😏 https://t.co/hChbXeEaW1 ⏪ pic.twitter.com/K9EY5GOrP1 — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) February 28, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 6 de Sueños de libertad. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Jesús no duda un solo segundo en rechazar la posibilidad de entregar a Lázaro ninguna cantidad de dinero. Pero no todo queda ahí, ya que no tarda en aprovechar la ocasión para culpar a Digna de que su hijo Valentín acabase con la vida de su mujer y madre de su hija.

Es evidente que eso es algo que no está para nada dispuesto a perdonar, ni muchísimo menos. Por si fuera poco, observamos cómo Claudia se enfada muchísimo con Tasio. Hasta tal punto que protagonizan un tenso y fuerte enfrentamiento. Al fin y al cabo, la joven ha acabado descubriendo que Tasio está jugando con dos a la vez. En cuanto a Fina, se siente dichosa al saber que ha logrado su puesto como dependienta. ¡Por fin ha hecho realidad su sueño! No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.