‘Sueños de libertad’, capítulo 5: Begoña reconoce que le preocupa no quedarse embarazada

No es ningún secreto que Sueños de libertad se ha convertido, indudablemente, en uno de los grandes estrenos de Atresmedia en los últimos meses. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no dudan un solo segundo en dejarse llevar por esta historia que no está dejando indiferente a nadie.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 4 de Sueños de libertad. De esta manera tna concreta, observamos cómo Begoña ha tomado la firme decisión de ocultar a Jesús todos y cada uno de los detalles de la inesperada llamada que ha recibido. Lejos de que todo quede ahí, también le miente respecto a su salida de casa.

¡Jesús acorralado! Julia le entrega la nota de Lázaro: «Esto es un secreto entre tú y yo». 😵 ¿Quién es ese hombre y que quiere de Jesús en #SueñosDeLibertad ? 😦 https://t.co/AqyyrbdeFf ⏪ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) February 28, 2024

Por si fuera poco, observamos cómo, aunque se niegue a reconocerlo, Claudia ha empezado a tener sentimientos hacia Tasio. Fina continúa muy interesada a trabajar como dependienta cuando, en el instante más inesperado, recibe una revelación de Marta. Esto ha hecho posible que no pierda la esperanza a la hora de cumplir su sueño.

Además, observamos cómo Jesús aprovecha la ocasión que se le ha presentado para apuntarse un nuevo tanto frente a Damián. Y todo por haber logrado que Andrés se implique, de una vez por todas, en la fábrica. Tasio, por su parte, se muestra dispuesto a importunar a Luz en una de sus tantas visitas.

El lado oscuro de Jesús comienza a dar la cara: «¡Begoña, dime la verdad o no respondo!» 😱😱 ¿Qué pasará en #SueñosDeLibertad? ⏩https://t.co/rI5NN1BM7h ⏪ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) February 28, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 5 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo Luz no ha dudado un solo segundo en aprovechar la oportunidad que se le ha presentado para llevar a cabo una campaña de vacunación entre los trabajadores.

Por si fuera poco, observamos cómo los hermanos De la Reina han dado el paso de reunirse con un objetivo muy concreto: poner solución a todos y cada uno de los problemas de la fábrica. Así pues, no tardan en presionar a Andrés para que acelere las obras. Como es de esperar, el hecho de acatar las órdenes de Marta y Jesús no tarda en traer consecuencias al ingeniero.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Fina se muestra realmente dichosa al darse cuenta de que, finalmente, va a poder ocupar su plaza soñada en la tienda. Aun así, para llegar hasta ese objetivo, debe superar una entrevista de trabajo con Marta. Carmen está cada vez más harta de la situación con Tasio, por lo que se ve en la obligación de tomar drásticas decisiones mientras que Begoña empieza a temer que no pueda quedarse embarazada. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.