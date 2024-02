‘Sueños de libertad’, capítulo 4: Begoña oculta a Jesús los detalles de la llamada que recibió

No es ningún secreto que Sueños de libertad se está convirtiendo en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 3 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo Damián es absolutamente consciente de que su vida corre peligro como consecuencia de la gravedad del accidente. Así pues, pide una última confesión a Don Agustín para hacerle partícipe de la contundente decisión que ha tomado.

Esto provocará un nuevo giro en la familia, especialmente en sus hijos. Andrés se opone en rotundo pero Jesús está cada vez más convencido de que la fábrica no debe parar su producción, a pesar de lo ocurrido con Damián. Luz y Luis tienen un nuevo encuentro, aunque con desafortunadas consecuencias para el perfumista.

Begoña, por su parte, continúa sin confiar en el diagnóstico que hizo Evaristo por lo que, con ayuda de Luz, decide seguir un nuevo plan. Así pues, se muestran completamente dispuestas a salvar al patriarca De la Reina, y hacerlo sin importar en absoluto las consecuencias de su gesto. ¡Está claro que van a por todas!

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 4 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo Begoña no duda un solo segundo en ocultar a Jesús todos y cada uno de los detalles de la llamada que ha recibido. Es más, no tarda en mentirle sobre su salida de casa.

Claudia, aunque se niegue en rotundo a reconocerlo, ha empezado a sentir algo por Tasio mientras que Fina continúa tremendamente interesada en trabajar como dependienta. Es entonces cuando una inesperada revelación de Marta ha provocado que no pierda la esperanza en poder trabajar de eso.

Jesús no tarda en apuntarse un tanto frente a Damián tras haber conseguido que Andrés se implique mucho más en la fábrica. En cuanto a Tasio, observamos cómo se muestra dispuesto a importunar a Luz en una de sus tantas visitas. Alguien logra salvarla de esa situación, aunque no la persona que más deseaba.

Andrés no tarda en confesar a Luis que hay alguien tremendamente importante al que ha decidido dejar atrás al regresar de su viaje a Toledo. Jesús, por su parte, decide aprovechar la ocasión que se le ha presentado para posicionarse en contra de los Merino tras todo lo ocurrido con los operarios. Las consecuencias no tardan en llegar. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.