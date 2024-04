‘Sueños de libertad’, capítulo 44: Begoña teme que pueda tener problemas para concebir

Sueños de libertad, con el paso de las semanas, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente, a la par que impactante. ¡No está dejando indiferente a nadie!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 43 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo, tras indagar sobre la enfermedad de Mercedes, Jesús no ha podido evitar empezar a creer en los riesgos para sus futuros hijos. Begoña no tarda en mostrarse dolida con él tras mostrarse profundamente distante.

Tras el desafortunado encuentro que ha tenido con Carmen, Marta ha empezado a creer que la situación con Fina es verdaderamente insostenible. Todo ello mientras Damián, ante los problemas que tiene Joaquín, se muestra dispuesto a echar una mano sin importar las consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo María se muestra realmente dispuesta a demostrar que vale muchísimo. En cuanto a Fina, continúa animando a su padre en su deseo de participar en el torneo de dominó. Es más, no tarda en hacerle una importantísima promesa al respecto.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 44 de Sueños de libertad. Así pues, observamos cómo Andrés, tras la reconciliación de Jesús y Begoña, da el paso de enfrentarse a su hermano. Algo que, desde luego, va a traerle graves consecuencias. ¡Y no es para menos!

Isidro acaba malinterpretando la relación de amor que su hija ha empezado, mientras que Begoña tiene miedo de tener serios problemas para concebir hijos. Así pues, no tarda en ponerse en manos de Luz para que pueda ayudarla en todo lo que sea necesario. Joaquín sigue enfrentándose a su hermano, negándose en rotundo a ver que tiene un serio problema.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo la visita de la madre de Tasio ha dejado a Carmen en una complicadísima situación. ¿El motivo? Parece que enfrentarse a su suegra no va a ser tarea fácil, ni mucho menos. Pero no le queda otra opción. No te pierdas los próximos capítulos de la exitosa serie diaria Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.