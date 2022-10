Steisy vuelve a pasar los límites con Dani G y Pablo Pisa abandona el plató de ‘Pesadilla en el paraíso’

La tensión en Pesadilla en el paraíso no deja de aumentar. En esta ocasión la protagonista ha sido Steisy, aunque hay muchos frentes abiertos entre los concursantes . La gala del pasado miércoles dejó a colaboradores de plató y espectadores sin poder creerse lo que estaban oyendo.

Dentro del programa existe tensión sexual entre dos concursantes: Patricia Steisy y Dani G, el problema está en que Steisy tiene novio. Dicho novio es Pablo Pisa, que ha visitado la granja para advertir a la concursante de que su comportamiento le estaba haciendo daño. Pero, a pesar de que al principio Patricia sí se tomó enserio las palabras de su novio y puso distancias, al final su manera de actuar ha dejado sorprendidos a todos.

La concursante ha pedido permiso a Pablo Pisa para acostarse con Dani G: “Cariño, si me dieses permiso para echar un ‘kiki’ con Dani, toda esta parafernalia se acababa ya. Yo que diferencio el sexo del amor, qué más te da que un día deje de comer garbanzos y coma habichuelas”, pidió Steisy. En plató se quedaron tan estupefactos que, hasta Mónica Hoyos, colaboradora del programa, soltó un “es broma, ¿no?”.

Steisy manda un mensaje a su novio Pablo 💣 🌾 #PesadillaParaíso7

🔵 https://t.co/XoOEwFKBhM pic.twitter.com/26rNFudIiH — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) October 19, 2022

Por desgracia para Pablo Pisa no lo era. El presentador de Pesadilla en el paraíso, Carlos Sobera, advertía al chico de que no sería una noche fácil para él. “Yo ya he ido una vez para hablar con ella. No tengo que estar todos los días recordándole que tiene pareja. Que haga lo que le dé la gana y fuera tomaré una decisión”, se mostraba contundente Pablo Pisa.

Aunque al principió intentó mantenerse en calma, al final el novio de Steisy sucumbió a la presión ante las preguntas y comentarios de los colaboradores. “Que me eche un pulso a ver quién f**** más, que yo estoy en la calle. Es que me toca los hue**. No puede ser así. Yo no voy a la granja a decirle que me está doliendo y que encima apriete más”, estallaba Pablo. Tras ver más imágenes del acercamiento de su novia y Dani G y asegurar que si estos se acostaban él rompería con ella, abandonó el plató enfadado.

Más tarde conectaron desde plató con la granja y Carlos Sobera le explicó toda la situación a Steisy. “¿Me va a dejar?”, preguntó entre lágrimas una preocupada Patricia.