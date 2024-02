Como es tradición en el prime time de Cuatro, First Dates continúa su andadura por la parrilla televisiva española. El popular show de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en todo un acierto para el grupo de comunicación, y las cifras de audiencia los reflejan.

Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a solteros como Miguel, un joven apasionado por el heavy metal. Con el objetivo de romper los prejuicios impuestos por la sociedad, el comensal explicó que este tipo de gusto musical no impone tener que ser rudo o grosero.

El restaurante del amor abre sus puertas❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates16F en directo en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/gV42w8rzmm — First Dates (@firstdates_tv) February 16, 2024

«No conozco a ningún heavy así. Los heavys somos muy románticos, cariñosos y no somos violentos», aclaró. El guitarrista le explicó a Carlos Sobera que andaba en busca de un amor verdadero, pero que en su banda no ligaba demasiado. «Tu ligas bastante, a mí no me engañes. Lo que pasa es que a ti no te gusta el compromiso», le dijo el presentador del formato.

El comunicador le preguntó cómo era en el amor, una cuestión que el soltero respondió con humor. «En el amor soy una perra», señaló. Unas palabras con las que Sobera se llevó las manos a la cara. «Soy sexual, soy guarrete. Me gusta el sexo, soy muy carnal», afirmó Miguel, provocando con ello las risas en el vasco.

Debido a ello, el presentador le preguntó cómo se encontraba actualmente en el amor. «Ahora soy normal», le dijo el madrileño. Así pues, y debido a que el soltero acudió al local con su grupo de heavy metal, el comunicador le propuso sorprender a su cita con una actuación. Un reto que Miguel aceptó encantado.

Cynthia alucina al saber que su cita es un miembro de los Impactrones y que le acaba de cantar el tema ‘Cosas guarras’ en #FirstDates19F https://t.co/JAE9Ks1CH2 — First Dates (@firstdates_tv) February 19, 2024

La cita del soltero fue Cynthia, una joven que admitió que su «hombre perfecto» es el actor Maxi Iglesias. «Rubio, alto, ojos claros, pero que no sea un macarra, un tío normal», señaló. Su primera toma de contacto con su acompañante fue bastante positiva, pues quedó encantada con la puesta en escena del grupo musical.

En la mesa ambos se han puesto al día para conocer los puntos que tenían en común y los que no. Un intercambio de opiniones donde la joven se dio cuenta muy rápido que no tenían futuro. Mientras a Miguel le gustan los videojuegos, el sushi y la comida china, ella es vegetariana y está en proceso de ser vegana.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, no todo salió según lo esperado. El cantante estaba encantado con la joven, por lo que no dudó en decir sí a tener una segunda cita juntos. Sin embargo, la soltera le hizo saber que no había sentido la chispa. Eso sí, tenía claro acudir al próximo concierto de la banda, pues se lo había pasado genial.