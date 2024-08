Sorprende a su cita de ‘First Dates’ hablando de sexo: «Con las ganas que tengo…»

Las emociones continúan en First Dates. El popular show de citas a ciegas de Cuatro sigue liderando el prime time de Cuatro y lo hace de la mano de sus nuevos solteros. De esta manera, los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a comensales como Manoli, una jienense, de 80 años, que llegó con muchas ganas de encontrar el amor.

La edad no tiene por qué ser un impedimento a la hora de encontrar a la pareja ideal, y el equipo del programa lo ha demostrado en varias ocasiones. Así pues, la soltera llegó al local con un poquito del oro de su tierra. Carlos Sobera fue el encargado de recibirla, momento en el que le contó que estuvo trabajando de señorita de compañía de un teniente coronel en Madrid y aprendió mucho de educación.

Manoli tiene hijos y una familia a la que adora, pero está cansada de estar sola. Por ello, acudió a First Dates para encontrar a una persona divertida y con la que pasar los días. «A mí las penas no me gustan», señaló. De esta manera, minutos después, llegó Miguel. El soltero, de 87 años, comentó en su presentación que comenzó a trabajar de frutero con 12 años.

Siempre ha sido un gran bailarín. Por ello, nada más ver a su cita le preguntó si se animaría a bailar con él. Pues, la primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante positiva. De hecho, el comensal no paró de piropear a Manoli durante toda la velada.

Eso sí, cuando Miguel le contó a la soltera la edad que tenía, ella no daba crédito. «Si me quieres con 87, bien y sino, tú te lo pierdes», le dijo el soltero, quien le mostró su DNI. «He dejado de fumar con 87, si palmo, me voy al otro barrio más sano», agregó.

Miguel estaba completamente encantado con Manoli y no tuvo reparos en hacérselo saber al equipo de Cuatro. «Me gusta todo de ella, hasta los andares», confesó. Asimismo, ambos coincidieron en el hecho de que eran viudos y llevaban tiempo sin pareja.

Miguel en First Dates: «Llevo sin sexo dos años, nos consolaremos con el aceite de oliva»

«Estoy sin echar un polvo, con las ganas que tengo», comentó el soltero. Una confesión con la que dejó a la soltera sin palabras. Eso sí, antes de que se hiciese ilusiones de algo más, Manoli le dejó claro que el sexo no era tan importante para ella. «Llevo sin sexo dos años, nos consolaremos con el aceite de oliva», dijo él.

Minutos después, en el reservado de First Dates, Miguel ha intentado jugar todas sus cartas de seducción y ha intentado besar a Manoli. Un gesto totalmente inesperado para la participante, quien le paró los pies y le dijo que ya habría tiempo de eso.

Los participantes han disfrutado de una velada repleta de risas y momentos divertidos. Por ello, ambos lo tuvieron claro en la decisión final de First Dates. Pues, sin dudarlo dos veces, Manoli y Miguel han aceptado seguir conociéndose en una segunda cita. «Eres la Venus de Milo, eres la mujer que ha entrado en mi corazón sin llamar al timbre», le dijo el soltero a la mujer antes de concluir la velada.