Una comensal de ‘First Dates’ asusta a su cita por sus gustos: «Me gusta que me den azotes»

Encontrar a tu media naranja no es fácil, pero el equipo de First Dates está dispuesto a hacer todo lo posible para ayudar a sus participantes. El popular programa de citas a ciegas de Cuatro recibió, recientemente, a Adela, una soltera de origen gallego, de 59 años.

La soltera fue recibida por Carlos Sobera, el presentador del formato, pero poco tardó en derrumbarse. Al parecer, y según ella misma le contó al comunicador, estar en Madrid le pone muy sensible debido a que se acuerda de su difunta madre. «Me acuerdo de mi madre (…) No sé, me acuerdo de ella. Lo de estar en Madrid… Es que mi madre murió aquí en Madrid y cada vez que vengo…», comenzó explicando.

«Eso dice mucho de ti, eres una persona muy sentimental», le dijo Sobera, quien la sostenía entre sus brazos. Minutos después, y tras haberse calmado un poco, la participante le contó que lleva cinco años sin pareja y que tiene muchas ganas de encontrar a alguien con quien tener una relación estable. «Estoy buscando una chica viajera y con sentido del humor», señaló.

Su cita fue Berta, una mujer de 55 años, que afirmó ser una fiel seguidora del mundo fitness de lunes a viernes. «El sábado me vuelvo fiestera, cambio el chandal por los tacones», confesaba. La primera impresión entre las solteras no fue la esperada por el equipo de Cuatro. Pues, mientras Adela confesó sentirse encantada con su cita, Berta no opinó lo mismo.

«Ella tiene el aire de las mujeres que a mí me gustan, pero ella no me gusta físicamente», opinó la participante. A pesar de ello, las solteras se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde hablaron de diversos temas, entre ellos, la manera en la que le contaron a su entorno su orientación sexual.

Pocas palabras fueron suficientes para que Berta se diese cuenta de que Adela no era la mujer que buscaba. En un punto de la velada, Berta le contó a Adela que tenía dos prototipos de mujeres: las femeninas y las que tienen el toque masculino. «Yo soy muy moderna y las mujeres de mi edad me aburren. Necesito gente joven que me siga el ritmo», confesó.

Berta en First Dates: «Yo sin juguetes no sé vivir»

«Ella va a por todas y yo soy de las que me lo pienso 70 veces», comentaba Adela. Pero, no era en lo único en lo que no coincidían. Respecto a sus gustos sexuales, la gallega explicaba que los juguetes sexuales no era de su agrado. Una confesión que dejó a Berta completamente espantada.

«Nos vamos a llevar muy mal. Yo sin juguetes no sé vivir (…) Me gusta que me den mis azotes, que me cojan del pelo, que me revuelquen con pasión», opinó. Luego, ambas solteras apostaron por bailar un poco en la pista de baile. Pero, fue patente en todo momento que no tenían ningún tipo de complicidad. Por ello, en la decisión final de First Dates, ambas coincidieron al darse un mutuo «no» a una segunda cita.