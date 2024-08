Un independentista rechaza a su cita de ‘First Dates’: «A ver si encuentro a mi catalaneta»

First Dates abre, una vez más, las puertas de su restaurante del amor. El popular show de Cuatro se ha convertido en una de las apuestas más acertadas de la cadena, y las cifras de audiencia lo reflejan cada día. Un encuentro donde dos solteros acuden a conocer a su persona ideal tras haber realizado un test de compatibilidad.

De esta manera, recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Aleix, un soltero de origen catalán, de 19 años, que llegó al formato con la ideas muy claras respecto al prototipo de mujer que quiere en su vida. «Más bajita que yo, si es más alta no me interesa. Y que se catalaneta. Tampoco soy muy radical en esto. Que me hable catalán, le guste el catalán y que ame Catalunya como la amo yo», dijo en su presentación.

💘 ‘First Dates’, un día más, LÍDER DE SU FRANJA en @cuatro con un 9,3% y 2.494.000 espectadores únicos pic.twitter.com/wOy52VhyYY — Mediaset España (@mediasetcom) August 22, 2024

Fue entonces cuando el equipo del programa le presentó a Abril, una catalana, de 18 años, que estudia peluquería y le apasionan los cotilleos. Eso sí, antes de que los solteros se conociesen, Laura Boado prefirió cubrirse las espaldas y le preguntó a la joven su lugar de origen.

Tras comprobar que todo fuera correcto, la presentadora presentó a ambos candidatos. «De primeras, no me ha impresionado. No he tenido ni buena ni mala impresión», opinó la soltera. Los primeros minutos entre ambos no fueron demasiado gratificantes, pero la pareja de solteros aceptó seguir conociéndose.

De esta manera, los comensales iniciaron la velada hablando del tema favorito de Aleix: el catalán. «¿Tú estás acostumbrada a hablar castellano?», le preguntó él. «Yo hablo los dos idiomas, pero en mi día a día hablo castellano», replicaba ella. «Se te nota. A mí me cuesta», confesaba él.

Aleix confiesa en First Dates que quiere ‘la independencia’»

«Me he dado cuenta de que para él era muy importante que yo fuese catalana. A mí el hecho de que fuese catalán me venía bien porque está cerca», señaló Abril. «Podría ser catalaneta, pero no me habla catalán. Ni le he notado el acento», aseveraba él al equipo de Cuatro.

Asimismo, el joven afirmó ser «de izquierdas» y «querer la independencia». Ante ello, la joven le confesó que no era muy seguidora de la política. Pero, tampoco compartía los ideales de su cita. La velada iba transcurriendo y los participantes se daban cuenta de que no tenían ningún gusto o afición en común.

Por ello, la cita comenzó a estar marcada por varios silencios incómodos. «No ha habido ese feeling ni ha fluido la conversación bien», comentaba ella. De hecho, cuando hablaron de sus respectivos gustos musicales, las diferencias se hicieron notorias.

Mientras Aleix contaba que solo escuchaba música catalana, Abril señaló que uno de sus artistas favoritos era Quevedo, el cantante canario. «Es un poco choni para mí», aseveraba él. Numerosas diferencias que provocaron que ambos lo tuviesen muy claro en la decisión final de First Dates. Pues, sin pensárselo demasiado, los dos se negaron en rotundo a una segunda cita. «A ver si encuentro a mi catalaneta», sentenció el soltero.