Una soltera de ‘First Dates’, sobre sus malas experiencias con los hombres: «Me tratan como un premio»

Cada vez son más las personas que se animan a participar en First Dates. El popular show de citas a ciegas no se va de vacaciones y continúa con su emisión en Cuatro. Un encuentro televisivo donde, recientemente, los espectadores han tenido la oportunidad de presenciar citas como la de Esmeralda.

La soltera de 37 años es una mujer a la que siempre le gusta estar perfecta. «Me duermo con mi pintalabios y me levanto con mi pintalabios», comentó en su presentación. Para ella es importante cuidar el físico y la mente, por lo que no come ni carbohidratos ni azúcares, le gusta meditar y le apasiona la filosofía.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

Respecto al tipo de hombre que quiere en su vida, la soltera lo tuvo claro. «Me gustaría que fuera un chico con inteligencia emocional, empatía, respetuoso y leal», manifestó frente al equipo del programa. Unas cualidades que tiene muy claras debido a las malas experiencias vividas.

«He estado con hombres machistas, obsesionados, celosos… que me trataban como un premio y eso, lo detesto», confesó. Así pues, minutos después, llegó su cita de First Dates: David. El participante es un soltero al que le apasiona la psicología estoica y la sabiduría cognitiva. «Soy una persona serena, con paz», reveló.

La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue bastante positiva. Pero, por mucho que lo intentase, el participante no pudo evitar mirarle el pecho a su cita. Tras pasar a la mesa del restaurante, la pareja de solteros procedió a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Fue entonces cuando el participante le preguntó cuáles eran sus red flags a la hora de conocer a un hombre.

Una cuestión que ella respondió sin ningún tipo de titubeos. «Machistas, narcisistas, manipuladores, papitis, mamitis, hijitis, dependientes de decisiones, que no respeten límites, espacios…», le dijo. Tras ello, ambos comenzaron a hablar de sus respectivas formas a la hora de ligar con alguien. Fue así como David le dijo que era un hombre al que le gustaban los preliminares.

David le pregunta a Esmeralda por su escote: «¿No se te cae?»

Esmeralda, por su parte, le ha dejado claro que «primero viene el coqueteo, luego la seducción y luego viene, el meter mano». La velada llegó a su fin, por lo que la pareja de solteros procedió a pagar la cuenta. Fue entonces cuando el soltero se percató de que la soltera estaba ajustándose su escote.

Sin poder ocultar su curiosidad, David le hizo la pregunta que llevaba toda la cita haciéndose. «¿No se te cae?», le dijo. Ante ello, Esmeralda le sonrió y le dijo que lo tenía bien agarrado para evitar problemas inesperados. Así pues, en la decisión final de First Dates, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera del formato televisivo.