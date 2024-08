Una soltera de ‘First Dates’, tras saber la orientación sexual de su cita: «No vamos a llegar a nada»

First Dates continúa su travesía en la pequeña pantalla, también en verano. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en una de las opciones favoritas de muchos solteros a la hora de encontrar el amor. Un encuentro televisivo donde, recientemente, los espectadores de la cadena han tenido la oportunidad de conocer a participantes como Mónica.

La soltera catalana, de 61 años, se presentó en el formato como una gran apasionada del mundo del Tarot. Pues, afirmó ser vidente. De hecho, llevó con ella las cartas para ofrecerle un mensaje muy especial a su cita con ellas. Por otro lado, y en cuanto al amor se refiere, la comensal no ha tenido demasiada suerte. «Son muy importantes las cualidades humanas, que le guste ayudar a los demás y los animales», manifestó.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

Minutos después llegó Encarna, una soltera valenciana de 62 años. Se presentó como una mujer muy abierta, pero que desconfía de todos aquellos a los que no le gustan los animales. «Para mí, son inofensivos y fieles a su dueño. Y pienso que una persona que no le gustan los animales no sé cómo tiene los sentimientos», señaló.

El primer encuentro entre las solteras fue bastante positivo. Pero, a Encarna no le gustó mucho ver el mensaje que su cita le había hecho con las cartas de Tarot. «A mí el Tarot no me gusta nada y si a ella le van estos rollos, pienso que no vamos a llegar a nada», confesó al equipo de Cuatro. Pero, Mónica consideraba que el destino le había puesto en el camino a una persona tan maravillosa como Encarna, por alguna razón.

«Me ha parecido una persona bella», afirmó la soltera. Posteriormente, las participantes se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, Encarna le contó que llevaba 20 años jubilada por un accidente laboral. «Hubo bastantes muertos, de 15, 7. Me cambió la vida en el sentido de que con 39 años me vi esa situación, en silla de ruedas y no sabía si iba a volver a andar», explicó.

Mónica en First Dates: «Actualmente prefería conocer a un hombre»

La velada fue transcurriendo y las solteras se animaron a hablar de sus gustos sexuales. Un tema donde Mónica terminó dejando sin palabras a Encarna, pero no de la mejor manera. «No me considero 100% lesbiana. Me considero pansexual, me gustan las personas», aclaraba. Un dato que dejaba a la valenciana con mal cuerpo.

«Si le gustan los hombres lo respeto, pero yo quiero una mujer que sea lesbiana», aseveraba Encarna al equipo. «De momento lo que he visto de Encarna me ha gustado», admitía Mónica, por su parte. Así pues, en la recta final de la cita, la catalana le contaba que no tenía preferencias entre conocer a un hombre o a una mujer. Pero, «actualmente prefería conocer a un hombre».

«Pero, la verdad es que me estás cayendo muy bien porque tenemos muchas cosas en común», le dijo Mónica a Encarna al ver su cara de estupefacción. Por ello, en la decisión final de First Dates, las solteras lo tuvieron claro. Mónica estaba dispuesta a seguir conociendo a su cita en un segundo encuentro, pero, para su mala fortuna, Encarna no opinó lo mismo. «Busco una mujer lesbiana como yo», sentenció.