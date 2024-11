No es ningún secreto que First Dates, con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Cada vez son más los espectadores que no se pierden ni una sola entrega de este programa, para ver si los nuevos comensales que acuden al restaurante más famoso de la televisión consiguen su objetivo de encontrar a su media naranja. Uno de los más recientes protagonistas fue Víctor, un gestor inmobiliario de 27 años que llegó a First Dates con ganas de enamorarse. Llega desde un pequeño pueblo francés, pero se instaló en España por estudios y trabajo. «No ligo especialmente por mi acento. Voy siendo yo 100% natural. Sí es verdad que luego no lo puedo esconder porque soy francés, pero no lo uso como arma para ligar». Víctor confesó a Carlos Sobera que había tenido varias parejas, pero quería tener una relación con una española.

Su cita para esa noche fue Daniela, una diseñadora y dependienta apasionada de la moda. Para ella, es una forma perfecta para poder transmitir a los demás «cómo eres y cómo te sientes en tu día a día». La primera impresión de ambos fue inmejorable. El francés reconoció lo siguiente: «De apariencia… Una impresión muy buena», mientras que ella quiso incidir en que su cita tenía mucho estilo. Poco después, ambos pasaron a la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada. No tardaron en conectar, al darse cuenta de que tenían muchas cosas en común. «El hecho de ser cosmopolita me transmite que no estoy tratando con alguien que no vive en una caja, sino que conoce, le gusta aprender de otras personas, que es abierto en ese sentido», comenzó diciendo la soltera, y añadió: «¡Me encanta!».

En cuanto a Víctor, hizo saber al equipo de First Dates que estaba encantado con que le hayan emparejado con Daniela. Al tratarse de una latina, considera que tiene «más estilo». Además los dos comensales, durante su conversación en la cita, llegaron a la conclusión de que deberían viajar a varios países como es el caso de Colombia, Francia o, incluso, Costa Rica.

A pesar de que todo marchaba sobre ruedas, hubo un gran punto de inflexión. ¿El motivo? Víctor aseguró que la gastronomía francesa era mucho mejor que la española, algo que sorprendió. Frente a las cámaras del equipo, el francés fue más allá: «Mejor que en España, sin ninguna duda. Insisto a cada español para irse a comer a Francia para que me diga que estoy contando la pura verdad».

Llegó la esperada decisión final de Víctor y Daniela. Él se mostró decidido a tener una segunda cita con ella para tratar de conocerla mucho más. Por si fuera poco, la diseñadora estuvo de acuerdo en volver a verse las caras con el agente inmobiliario tras esa primera toma de contacto en el programa: «Me gustaría una segunda cita contigo porque también me gustaría conocer un poco más de ti y ver qué pasa».