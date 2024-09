Un soltero de ‘First Dates’ se muestra indignado ante el arrebato de sinceridad de su cita

El verano tiene los días contados, pero el equipo de First Dates está dispuesto a hacer todo lo posible para continuar con su labor de unir corazones, también en otoño. Cada vez son más los solteros que apuestan por vivir la experiencia del show de citas a ciegas, pues es una nueva oportunidad para poder tener una cita con su persona ideal. Sin embargo, y aunque se haya realizado un test de compatibilidad previamente, hay ocasiones en las que la atracción física no surge a primera vista. Una situación que se puedo comprobar, recientemente, durante la cita entre Liubou y Sergio. Dos participantes sin nada de química que vivieron una de las veladas más tensas del formato.

Liubou, una rusa de 36 años, regresó al formato para volver a probar suerte. Su primer paso por el programa no tuvo un final feliz. Por ello, y lejos de quedarse de brazos cruzados, la soltera volvió para repetir experiencia. De esta manera, la participante señaló que le gustaría conocer a un hombre maduro, con las ideas claras y que supiera tratar a una mujer. «Y que quiera crecer personalmente», aclaraba. Fue entonces cuando el equipo del programa le presentó a Sergio, un soltero, de 42 años, que tiene como objetivo formar su propia familia. «Tengo que ponerme las pilas porque ya voy con prisas», declaraba.

Sin embargo, lo que no se imaginaba el participante fue el ataque de sinceridad de su cita. «Quiero ser sincera, no me gusta, no es mi tipo», dijo Liubou nada más ver a Sergio. Unas palabras muy directas que a él no le sentaron nada bien. «Es un hombre interesante, intelectual y sexualmente es un portento», comentaba el presentador al respecto.

«Pensaba que no era mi cita. Pensaba que era una nueva camarera y me ha costado asumirlo», comentó el soltero. Asimismo, y respecto al rechazo inmediato de la soltera, no pudo evitar molestarse. «Ha sido de muy pocos modales, sobraba», manifestó. Pero, a pesar de este mal primer comienzo, ambos solteros aceptaron seguir conociéndose en la mesa del restaurante.

Sin embargo, la velada ya estaba sentenciada. «Es un poquito loquita, dispersa. Le daba lo mismo todo. Ella no venía a buscar el amor. Ya tiene un hijo y encima lo cuidan otros», aseveraba el soltero. Por otro lado y respecto a su pasado amoroso, el comensal fue honesto y señaló que la culpa había sido de la pandemia del Covid-19.

La decisión final de First Dates

«Estábamos en California, yo tuve que volver a España y ya no pude volver a estar con ella. Y entonces ella tuvo un hijo con otra persona», señaló. Por su parte, Liubou no paraba de pensar en el hecho de que estaba hablando con la cita equivocada. «Lo que no me ha atraído de Sergio es su energía neutral, pasiva…Yo quiero un hombre dominante. A Sergio me lo como con patatas», aseveraba ella.

Una cita muy incómoda que al catalán se le hizo hasta larga. «La cita se me ha hecho larga y me quería ir», afirmó. Lejos de quedar ahí, el participante volvió a espantarse al ver como la comensal se quitaba los zapatos en plena cita. «Estando en un restaurante hay que comportarse. Parece que viene a promocionarse. A buscar el amor no viene. Ha sido vergonzoso», dijo. Por ello, en la decisión final de First Dates, ambos se rechazaron mutuamente.