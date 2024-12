Si hay algo que nos ha dejado claro First Dates es que, se tenga la edad que se tenga, siempre hay posibilidades de encontrar el amor. Recientemente, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Carlos, un soltero de 73 años. El comensal acudió al formato de citas a ciegas con el objetivo de encontrar a una mujer que le haga compañía en su día a día. Su anterior esposa falleció hace tan solo unos meses, por lo que lo ha pasado bastante mal. Por ello, y con el objetivo de volver a sonreír, se ha apuntado al casting del programa.

Desde que Carlos perdió su negocio por la crisis del 2008, se prejubiló. Pero, su vida dejó de cobrar sentido al perder a su esposa. Una historia de vida que le estaba relatando a a Carlos Sobera, quién fue el encargado de recibirlo en su llegada. Por ello, y tras mencionar que su mujer falleció hace «nada», no pudo evitar romper a llorar. «Es que han sido 49 años juntos… y los últimos tres meses los pasé muy mal», dijo emocionado. De hecho, le confesó al comunicador que a penas tiene deseos de salir de casa.

«Carlos, necesitas hacer cosas. Necesitas crear endorfinas», le aconsejó Sobera. Fue entonces cuando la organización del programa le presentó al soltero a la mujer que se convertiría en su cita, Dori. La participante es una cocinera jubilada de Barcelona que, al igual que el empresario jubilado, también es viuda.

«Está guapa. Muy bien», comentó el soltero al equipo de cámaras. Pero, Dori no pudo opinar lo mismo de su cita. «Carlos no me ha parecido guapo. Me esperaba otra cosa. Un hombre más alto… de otra manera», confesó ella. Pero, a pesar de ello, los participantes se trasladaron hasta su mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

«Una persona que se jubila y ya se queda en casa, y no mira por hacer un poco de gimnasia, como que no. Yo no podría estar con un hombre así, que no haga nada en todo el día. En dos días me daría algo», señaló ella. Pero, conforme la velada fue transcurriendo, Carlos comenzó a impacientarse por la actitud de la soltera.

Carlos y Dori lo tienen claro en la decisión final de ‘First Dates’

«Yo intentaba sacarle conversación, temas… Y ella, solo respondía con un sí o no. Claro, si no hay conversación…», le contó al equipo de First Dates. Un conjunto de situaciones que les ayudaron a tener muy claras sus decisiones finales.

De esta manera, y sin más preámbulos, la pareja de solteros estuvo de acuerdo a no seguir conociéndose en una segunda cita. Un «no» a tener un futuro juntos que acabó con ambos regresando a sus respectivas casas de la misma manera que llegaron al local del amor: solos.