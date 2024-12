No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. El equipo hace un excepcional trabajo, pero también son cada vez más los solteros que se animan acudir al restaurante más famoso de la televisión para tratar de encontrar a su media naranja. En la nueva entrega, que se emitió el pasado martes 17 de diciembre, los espectadores pudieron conocer a Fernando, un auxiliar de geriatría de 58 años que venía de Zaragoza. Entre otras tantas cuestiones, el comensal se definía como una persona «normal», a la par que altruista y generosa: «Me gusta que la gente tenga y si tiene más que yo, mejor». Lo que más le gustaba de su día a día era su trabajo: «Me da mucha alegría».

Por si fuera poco, Fernando fue más allá: «También soy voluntario en una asociación contra el cáncer. Voy a las quimioterapias para estar con la gente y hablar con ellos». Además, reconoció que esta pasión le llegó como consecuencia de una experiencia personal: «Tuve una pareja que sufrió cáncer y falleció». Su cita para esa noche era Paula, una soltera de 48 años que llegó a First Dates desde Girona. Entre otras cuestiones, desveló que era una persona que vivía intensamente la vida, puesto que no pensaba, en absoluto, en el qué dirán. La comensal se quedó verdaderamente chafada al descubrir que su cita era de Zaragoza: «No puede ser… Ya eso me ha dado bajón», reconoció. Lejos de que todo quede ahí, se explicó el verdadero motivo frente a las cámaras del equipo de First Dates: «Tuve una pareja maña y qué mal acabó eso… Muy mal, no puedo con ellos».

En cuanto a Fernando, se mostró feliz tras haber conocido a su cita: «Me parece una tía fenomenal, físicamente está muy bien». Tras unas primeras palabras, los dos se sentaron en la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Paula no tardó en quedarse de piedra al descubrir la edad del zaragozano: «Físicamente lo he visto muy mayor para mí».

Los dos continuaron conversando, y fue entonces cuando la catalana desveló que le apasionaba pasear por la playa y la montaña junto a su perro. Fernando no solamente reconoció que no tenía mascota, sino que convivía con varios compañeros de piso. Un detalle que no gustó en absoluto a la comensal: «Eso de compartir… no lo comparto, pero bueno, que cada uno haga lo que quiera».

Un punto que sí tenían en común era la música, ya que a ambos les encantaba el pop español y el flamenco. Algo que alegró profundamente a Fernando: «Es una persona con la que coincido en muchas cosas, por lo que podríamos hacer buena pareja». En cuanto al amor, el zaragozano reconoció que quería «relación estable, no de fines de semana»: «Busco una persona para vivir».

Fue entonces cuando la catalana fue honesta con su cita: «Yo lo tengo que tener muy claro para irme a vivir con alguien». Y es que Paula estaba convencida de que esa prisa por encontrar pareja y convivir con ella era porque, en estos momentos, estaba compartiendo piso: «Yo quiero vivir, compartir momentos… pero cada uno en su casa», aseguró.

En la decisión final de First Dates, la soltera se negó en rotundo a tener una segunda cita con Fernando fuera de cámaras, puesto que, entre otras cuestiones, le pareció un hombre tremendamente serio, y no era lo que buscaba: «Le falta la chispa adecuada a mí. No es que yo esté todo el día de cachondeo, pero quiero una persona con otro carácter». ¡El amor no triunfó en esta ocasión!