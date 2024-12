No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que Carlos Sobera, Laura Boado y el resto del equipo hacen un excepcional trabajo para continuar sorprendiendo a todos y cada uno de los espectadores. Por si fuera poco, cada vez son más los solteros que se acercan al restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar conocer a su media naranja. El pasado lunes 16 de diciembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates, donde pudimos conocer a Ismael. El soltero, de 34 años, era conductor de VTC en Sevilla y confesó, entre otras cuestiones, que tenía un carácter verdaderamente complicado: «Soy una persona bastante cabezota», reconoció. Por lo tanto, tiene claro que su complejo historial amoroso se debe, en parte, a eso.

Su objetivo es conocer a un hombre andaluz, aunque no todos los andaluces eran de su agrado ni mucho menos: «A los cordobeses siempre los he visto muy pavos». Su cita para esa noche fue David, un bailaor y cocinero cordobés de 37 años. Se definió como un hombre tímido, por lo que llegó al restaurante repleto de nervios. Ismael, nada más ver a su cita, se quedó verdaderamente impactado al darse cuenta de que le conocía por redes sociales: «¡Lo tengo en Instagram! He visto contenido de él», confesó ante las cámaras del equipo de First Dates. El sevillano reconoció que no le gustaba en absoluto el hecho de que David fuese de Córdoba pero, a pesar de ese detalle, quiso darle una oportunidad. Tras intercambiar unas primeras palabras, ambos se sentaron en la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada. Fue entonces cuando Ismael no dudó en mostrarse honesto con su cita.

«Te conozco de Tik Tok», comenzó diciendo el soltero. Una información que sorprendió, y mucho, al cordobés: «En Instagram y en Tik Tok tengo pocos seguidores, no sé por qué me sigue». Los dos no tardaron en darse cuenta de que su objetivo era buscar una relación cerrada y estable, ya que no quieren poner en riesgo su amor por terceras personas. Y eso es algo que tenían muy claro. «Yo soy muy cerrado para eso», reconoció David.

Poco a poco, la cita se fue desarrollando con total normalidad, a pesar de que el sevillano se fue dando cuenta de que no tenía muchas cosas en común con el cordobés. Además, una de las cuestiones que menos le gustó era lo sumamente callado que se estaba mostrando durante la velada: «Espero que cuando coja confianza no sea tan callado, porque si no me aburriría bastante».

Tampoco estaban de acuerdo en su vida nocturna. David confesó ser muy casero, mientras que Ismael era todo lo contrario: «La última fiesta se me fue de las manos porque salí un jueves de mi casa y volví el domingo por la noche», aseguró el sevillano, mientras confesó a su cita cuál era la provincia de Andalucía que menos le gustaba, que era precisamente la de David: «Y te ponen un cordobés…», comentó, entre risas, el soltero.

A pesar de que a priori no tenían muchas cosas en común, sí que tuvieron algo que para ambos era crucial y era la química. Algo que dejaron en evidencia una vez pasaron al reservado del restaurante, donde se fundieron en un apasionado beso. En la decisión final en First Dates, los dos estuvieron de acuerdo en volver a tener una cita fuera de las cámaras del programa. ¡El amor triunfó!