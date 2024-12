Arranca la semana en First Dates. El popular show de citas a ciegas ha vuelto a recibir a una nueva tanda de solteros con el objetivo de ayudarles a encontrar a su media naranja. Un encuentro televisivo donde los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Lorena. La soltera trabaja en el mundo del marketing, vive en Madrid y tiene una gran pasión por el cuidado de su pelo. Asimismo, explicó al equipo de Cuatro que le encanta el arte, bailar y cantar. Así pues, y debido a que fue la primera en llegar al local, tuvo la oportunidad de hablar un poco con el presentador del programa.

Tras conversar con Carlos Sobera, el comunicador se disculpó con ella para poder ir a buscar al joven que sería su cita. De esta manera, Katriel entró en escena. El joven es un empresario brasileño que vive en Madrid y, al igual que la soltera, comparte su gran pasión por los pelos. «Va a la misma peluquería que tú», comentó el presentador vasco en broma. La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue bastante acertada. De hecho, el comensal no pudo evitar hacer referencia a la belleza de su cita. «¡Guau! ¡Qué pelo más maravilloso! Que chica más bonita…», dijo en uno de los totales.

Por su parte, Lorena también sintió una gran atracción por el soltero. Pues, le dio una nota de «ocho sobre diez». Posteriormente, los participantes se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de tener más intimidad. Una vez allí, ambos comenzaron a hablar de diversos temas para poder conocerse mejor. Pero, Katriel no podía evitar manifestar lo orgulloso que estaba de haber sido emparejado con Lorena.

«Es una chica fantástica, de verdad. Mi madre, como es experta en el pelo rizado. Va a mirar a Lorena y va a decir: ¡Katri, que novia más guapa!», dijo emocionado. Asimismo, la velada fue avanzando y la soltera, por su parte, también confesó sentir ese feeling con el participante. «Es un chico polifacético también como yo, que no me sé quedar quieta. En ese sentido, si que me pareció super guay», confesó.

Pero, a pesar de todo, Lorena tuvo el presentimiento de que Katriel no le estaba siendo sincero. Unas sospechas que no fuera nada mal desencaminadas. Pues, minutos después, el soltero confesó que había sido infiel. Un acto del que no está orgulloso, por lo que no quiso mencionarlo en la cita.

Katriel se sincera y habla de su infidelidad

«Yo no conté a Lorena que fui infiel por vergüenza y hay un contexto. Entonces, no puedo explicarlo, porque habría jodido la cita», confesó en uno de los totales. Así pues, y tras disfrutar de un divertido rato en el reservado de First Dates, llegó el momento de la decisión final.

De esta manera, y a pesar de sus dudas con él, Lorena aceptó seguir conociendo a Katriel en una segunda cita. Un «sí» mutuo con el que ambos dejaron claro que estaban dispuestos a intentar tener algo más que una amistad.