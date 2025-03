First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que Carlos Sobera, Laura Boado y el resto del equipo hacen un trabajo verdaderamente excepcional para seguir sorprendiendo a los espectadores. El pasado martes 4 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates, donde los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Diego, un contable jubilado de 78 años que venía desde Huelva. Entre otras tantas cuestiones, quiso definirse de la siguiente manera: «Soy rociero, de la Hermandad del Inmigrante de Huelva, y todo lo que sea flamenco me encanta. Siempre voy arreglado, siempre», reconoció. Su cita para esa noche era María Teresa, una modista jubilada de 81 años que llegaba desde Benalmádena (Málaga): «Yo me siento joven, la edad es un número», reconoció en su presentación.

Carlos Sobera no dudó en interesarse sobre los orígenes de la soltera, y ella no tardó en explicarlo: «Mi padre se enamoró y nos fuimos mi hermano y yo a Alemania. He estado allí 45 años y también me casé. Llevo 23 años sola y ahora me voy hartando de esta monotonía», confesó. El presentador hizo otra pregunta: «¿Qué es lo primero en lo que te fijas en un hombre?». Ella no dudó en tirar de sinceridad: «En los zapatos, si son bonitos es que tiene buen gusto». Finalmente, los dos solteros se conocieron en la barra del restaurante. La primera impresión fue bastante positiva: «Qué buena impresión, además rubita como yo la quería. Más bajita que yo, con carnecitas… Porque a mí no me gustan los huesos», reconoció ante las cámaras del equipo de First Dates. Ella, por su parte, aseguró lo siguiente: «Me ha gustado este hombre. Es de Huelva y se le ve buena persona».

Poco después, Carlos Sobera acompañó a los solteros hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando no tardaron en darse cuenta de que había mucha química entre ellos. «Yo cero que una de las cosas donde coincidimos es que ella está pasando lo mismo que yo, la soledad», alcanzó a decir el soltero.

Ante las cámaras, no tardó en ir mucho más allá: «Si ella quiere, hoy mismo, que me la lleve a mi casa, me la llevo a mi casa». Tras una divertida velada, el equipo del programa les invitó a pasar al reservado del restaurante en busca de una mayor intimidad. Fue allí donde los solteros se animaron a bailar nada más y nada menos que una copla andaluza.

Nada más terminar de bailar, los dos decidieron darse un besito. «Uy, ¡qué regalito me has dado!», comenzó diciendo Diego, visiblemente emocionado. Y añadió: «Dios mío, ¡desde cuándo no me daban a mí un beso!». Ella no tardó en responder: «Eres buena persona… Te estoy viendo, y me gustas de verdad».

Al ser consciente de su emotiva reacción, la malagueña fue más allá: «No llores, ya verás como vamos a hacer algo nosotros dos». En la decisión final de First Dates, después de la velada tan mágica que habían vivido en el restaurante más famoso de la televisión, estuvieron de acuerdo en tener una segunda cita.