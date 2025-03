No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Tanto es así que cada vez son más los solteros que ponen rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado martes 4 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro, donde tuvimos la oportunidad de conocer a Roberto, un soltero que llegaba desde Bilbao. Entre otras tantas cuestiones, reconoció ser fan incondicional de Isabel Pantoja, tanto es así que tiene tatuada su cara. Además, confesó a Carlos Sobera que hizo historia en el País Vasco. ¿El motivo? Fue la primera persona gay que adoptó un niño: «Fue hace ya muchos años. Mi hijo tiene 26 años y le traje con 3 añitos», recordó.

Como no podía ser de otra manera, el presentador de First Dates quiso saber muchos más detalles de esa experiencia, por lo que el soltero reconoció que no fue nada fácil. Entre otras cuestiones, porque tuvo que ocultar que tenía pareja: «Lo adopté como padre soltero». Además, puso rumbo a Ucrania por el pequeño: «Cuando vine, de todo lo que vi allí, estuve en un psicólogo casi un año». Su visita al programa se debe a que quiere encontrar un hombre que no solamente sea humilde, sino también que le haga reír. Su cita para esa noche era David, que no tardó en definirse como alguien verdaderamente libre. Poco después de ese primer encuentro, el presentador los acompañó hasta la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada. Fue entonces cuando Roberto quiso saber a qué se dedicaba David. Él reconoció que estaba en paro, pero durante 18 años se había dedicado a la hostelería.

«Acabé muy quemado y en el psicólogo», reconoció el soltero. Algo que entendió perfectamente Roberto, ya que era camarero. La conversación siguió su curso y no tardaron en llegar las discrepancias. Mientras que a David le apasionaba viajar, su cita confesó que le daban pánico los aviones.

En cuanto a animales, David confesó que tenía un perro que se le murió hace un año, y no quería tener más al tratarse de «una gran responsabilidad». Su cita, por su parte, reconoció que era padre de un hijo y tenía una perrita que sacaba, aproximadamente, tres veces al día. Pero no todo quedó ahí.

Roberto dio a conocer la enorme fe que sentía hacia la Virgen del Rocío, puesto que, entre otras tantas cuestiones, le ayudó a que la adopción de su hijo fuese una realidad. Algo que descolocó por completo a su cita, generando una distancia aún mayor entre los dos: «Yo no creo en nada, tengo una mente científica», aseguró.

Todo se complicó aún más cuando Roberto aseguró que había estado 30 años con una pareja, mientras que David se negaba en rotundo a volver a tener una relación sentimental cerrada. El soltero tenía cada vez más claro que no tenían nada que ver: «Ahí no, por ahí no paso», reconoció. Todo ello mientras David era incapaz de ver la diferencia entre «irte al cine con una amiga o irte a follar con otro».

En la decisión final en First Dates no hubo sorpresas, ya que ambos estaban de acuerdo en no tener una segunda, puesto que no tenían apenas cuestiones en común y, además, les había faltado esa chispa que tanto necesitaban. Además, Roberto aprovechó la ocasión para hacer una broma: «Para mí tiene la mentalidad demasiado abierta». ¡No triunfó el amor!