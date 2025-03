No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Tanto es así que cada vez son más los solteros que se animan a poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión con la firme intención de intentar encontrar a su media naranja. El pasado lunes 3 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, tuvimos la oportunidad de conocer a Ascen, una azafata de congresos jubilada que venía desde Valencia. No tardó en definirse de la siguiente manera: «Soy una señora de los pies a la cabeza. Sé comportarme en todos los ámbitos», reconoció, y no dudó en ir más allá: «Soy femenina, pero no coqueta. Tengo calidad humana y amor que dar, pero estoy educada a la antigua».

En cuanto al amor, Ascen aseguró que llevaba 35 años separada: «Busco a algún hombre que me haga feliz y que sea fiel». Su cita para esa noche era Vicente, un empresario jubilado que también venía desde Valencia: «Me defino como un hombre atractivo, detallista y con mucha clase. Vengo buscando el amor de nuevo, tras muchas idas y venidas en mi vida», aseguró. Tras intercambiar unas primeras palabras, los dos solteros se dirigieron a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Él pidió a su cita que le contase cosas de su vida, y ella hizo lo propio. De hecho, no tardó en hacerle la siguiente confesión: «Iba mucho a misa, cantaba en misa con mis amigas y, cuando salía, nos íbamos a enseñar a los niños la doctrina cristiana». Unas palabras que dejaron completamente sorprendido a Vicente, puesto que tenía la sensación de que la soltera hablaba muchísimo.

El primer desencuentro durante la velada llegó cuando Vicente quiso saber cuántos hijos tenía Ascen. Ella no tardó en responder: «Uno está divorciado con dos hijos, que es el mayor, y el otro lleva nueve años con una chica, con la que está viviendo». El valenciano volvió a hablar: «Ya, pero bueno. ¿Dos chicos?».

Un gesto que no gustó en absoluto a Ascen: «Yo me he puesto a hablar porque me ha preguntado algo al respecto de eso y me ha cortado dos veces y a la tercera le he dejado hablar a él», comentó ante las cámaras del equipo de First Dates. Vicente estaba empezando hartarse de las contestaciones tan bordes que estaba teniendo la valenciana.

«Solamente habla ella, no deja, no te pregunta por nada», comenzó diciendo ante las cámaras del equipo del dating show. Acto seguido, fue más allá: «Solo yo y yo, mi pasado, muchos novios… Deja un poco al amor, que estás conociendo a una persona». Todo ello mientras Ascen no tenía reparos a la hora de mostrar lo poco que le gustaba escuchar a Vicente: «Baja un poco el tono de voz, que se oye mucho».

En la decisión final de First Dates no hubo sorpresas. Y es que, como consecuencia de los constantes desencuentros entre los solteros, los dos estuvieron de acuerdo en que no querían tener una segunda cita con el otro, ni mucho menos. No solo no habían sentido esa chispa que tanto buscaban sino que, además, la conversación se tornó insostenible. ¡El amor no triunfó!