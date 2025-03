No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Por este mismo motivo, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado lunes 3 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates, en la que pudimos conocer a Itziar, una joven de 19 años que llegaba desde Gerona: «En el amor me ha ido fatal, elijo mal. Llegan, van para lo que quieren y se van», confesó al equipo del programa. De ahí que haya dado el paso de pasar por este dating show: «Quiero un chico simpático, que me dé conversación, que no sea tímido», pidió, además de reconocer que le encantaría que tuviese tatuajes.

Su cita para esa noche era Javier, un tatuador e influencer de Barcelona que no dudó en definirse de la siguiente manera: «Soy un chico muy cachondo y, a la vez, muy romántico». La soltera, nada más verle, se quedó verdaderamente petrificada: «¡Qué guapo! Encima va con su pendiente, siendo un chulillo… Este para mí», comentó. Un flechazo que también sintió el barcelonés: «Es mi prototipo, totalmente». Tras unas primeras palabras en la barra del restaurante, Carlos Sobera les invitó a sentarse en la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Los dos no tardaron en hablar de sus estudios y de sus profesiones. Se dieron cuenta de que coincidían en una de sus grandes pasiones, que eran los tatuajes. Y no solamente eso, sino que a los dos también les fascinaba el mundo de las redes sociales: «Tengo 40.000 seguidores», aseguró el comensal, que se quedó impactado con la respuesta de su cita: «Yo un millón».

«¿Cómo? La madre que me parió», alcanzó a decir Javier, y fue más allá: «Me he quedado flipando. Al lado suyo no soy nadie. ¡Qué locura! Y yo creyéndome algo por tener 40.000». La cita avanzó, aunque hubo un pequeño traspié. Y todo cuando se pronunciaron sobre otra de sus grandes pasiones, que era el fútbol.

Iztiar no tardó en hacer la siguiente cuestión: «Una pregunta muy importante… ¿De qué equipo eres?». «Del Barça», respondió el soltero. «Hasta luego… ¡Me piro! Trae la cuenta», alcanzó a decir la catalana, puesto que ella era del Real Madrid. Entre risas, él trató de quitar hierro al asunto: «Ahora te voy a caer mal…»

Pero nada más lejos de la realidad, puesto que la química que había entre ellos era tan espectacular que iba más allá de sus gustos contrarios en el fútbol. Tanto es así que el equipo les invitó a pasar al reservado del restaurante, en busca de intimidad. No tardaron en darse un beso, donde comprobaron aún más esa química que sintieron desde que se vieron. Así pues, no hubo sorpresas en la decisión final de First Dates: los dos se marcharon de la mano, con ganas de disfrutar de una segunda cita. ¡El amor triunfó!