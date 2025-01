Un soltero de ‘First Dates’ impacta a su cita al recibir una llamada durante la velada: «¡Está loco!»

Las emociones en First Dates están aseguradas. El popular show de citas a ciegas regresó, una noche más, al prime time de Cuatro de la mano de su nueva tanda de solteros. De esta manera, los espectadores del formato tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como David, un fotógrafo de Santander, de 31 años, que decidió desvincularse por completo del universo tecnológico. «Después de dedicarme mucho a las redes sociales, decidí cortar con todo. No tengo, ni Instagram, ni WhatsApp, nada. Si alguien necesita algo que me llame», dijo en su presentación. De hecho, el participante confesó que sentía que «se había equivocado de época al nacer».

A pesar de ello, y consciente de que estamos en pleno 2025, el soltero acudió al programa con el objetivo de encontrar a alguien interesante y que tenga buena conversación. Ante ello, la organización del programa quiso presentarle a Santi, de 31 años. El soltero es un terapeuta holístico de Argentina que reside en Barcelona. La primera toma de contacto entre los participantes fue muy acertada. Pero, David no pudo evitar quedarse sin palabras con la profesión de su cita. «Hago terapias alternativas, como reiki, astrología, tarot y numerología», le explicó el argentino. «No lo había oído en la vida», comentaba David.

Minutos después de su primer encuentro, Carlos Sobera acompañó a los jóvenes hasta el restaurante para que pudiesen disfrutar de una mayor intimidad. De esta manera, y tras hablar de diversos temas, descubrieron que tenían muchas cosas en común. De hecho, su fecha de nacimiento fue una de ellas.

Pero, el verdadero momento de asombro para el argentino llegó cuando el cántabro recibió una llamada. Pues, el modelo de móvil de David no destacó por ser el más moderno del momento. Una situación que sorprendió, incluso, a las gemelas del programa. Pues, sin poder contenerse, quisieron saber el motivo por el que estaba utilizando un dispositivo tan antiguo.

«Qué vintage», decía una de ella. «Me equivoqué de época al nacer. Vivo en puro analógico. Desde que tengo esto, vivo más tranquilo y es todo más auténtico», explicaba David. «¡Está loco! Pero es admirable que la gente haga eso con la tecnología hoy en día y una locura, ese grado de desconexión o retroceso», comentaba Santi impactado.

Posteriormente, los participantes descubrieron que opinaban lo mismo respecto a las relaciones sentimentales. Pues, ninguno de los dos creía en las relaciones duraderas. «Me apunté porque me aburría un día. Mis amigos no se lo creían porque soy tímido», confesaba David. Eso sí, dejaba claro que en el tema sexual no era nada vergonzoso.

«Soy bastante abierto a cosas, me encanta hacerlo en la playa o en el baño de un bar», decía. «Me da morbo», confesaba el argentino. Luego, antes de concluir la cita, Santi le demostraba sus habilidades holísticas con un tarot exprés. «Estoy relajado. Ha sido muy guay conocerte, no me arrepiento de nada», confesaba el cántabro. «A mí también me ha gustado mucho la cita, me pareces muy misterioso y me encanta el misterio», señalaba Santi. Por ello, en la decisión final de First Dates ambos aceptaban tener una segunda cita.