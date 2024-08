Un soltero de ‘First Dates’ impacta a su cita al confesar por qué no quiere estar con viudas

Encontrar al amor de tu vida no es fácil, pero el equipo de First Dates está dispuesto a hacer todo lo posible por ayudar a sus participantes a encontrar a su media naranja. De esta manera, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a solteros como Jesús.

El abulense, de 71 años, se presentó en el formato señalando que se considera un caballero con las mujeres y los hombres. «La gente joven no tiene ni idea de eso, a la mujer hay que tratarla bien si quieres tenerla contenta», dijo en su presentación. Tras estar tres años sin pareja, el participante llegó al programa con ganas de encontrar a una mujer humilde y casera.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

De esta manera, el soltero conoció a Julia, una toledana de 70 años que confesaba ser una persona seria y nada antipática. «Es una mujer guapa, de mi estilo. Yo me fijaría en ella», opinó Jesús. Asimismo, el hombre le regaló a su cita un precioso ramo de flores, con el que dejó encantada a la soltera.

Ambos estaban muy entusiasmados de conocerse. Por ello, la pareja de solteros, tras trasladarse hasta la mesa del restaurante, comenzó a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Fue así como Julia le explicó que, tras divorciarse de su primer marido, se había quedado viuda. Sin embargo, al participante no le hizo nada de gracia este último dato.

«Te voy a ser claro: no quiero viudas», aseveraba él. «¿Y eso por qué?», preguntaba ella. «Porque algunas mujeres viudas solo me hablan de su pasado. Y yo no quiero hablar del pasado. No me importaría tener una mujer prostituta si se lleva bien conmigo y yo con ella. A mí lo que haya pasado me da igual», explicaba él. Una explicación con la que dejó a la soltera completamente estupefacta.

Esta situación molestó bastante a Julia, quién tampoco estaba muy conforme con la elección de su cita. «Para mí es muy mayor, aunque solo sea un año de diferencia. Quizás soy demasiado exigente», aseveraba ella. Posteriormente, el hombre se sinceró y le contó todo lo que quería de su próxima pareja.

Jesús sorprende a Julia con una actuación musical en First Dates

«Que no fume, que no vaya mucho a la peluquería», comenzó diciendo él. «Pues yo voy todas las semanas a la peluquería, hay que esta guapa», comentaba ella. «Eso de ir todas las semanas yo no lo veo bien», confesaba él. Luego, Jesús protagonizó una actuación musical, en la que interpretaba una versión de Todo por nada de Camilo Sesto. «Si te soy sincera, tampoco es que lo haga muy bien», opinó Julia en privado.

Al concluir la velada, Jesús lo tuvo claro. El soltero estaba dispuesto a seguir conociendo a Julia en una segunda cita, por lo que no dudó en decirle que «sí». Pero, ella, por su parte, no opinó lo mismo y rechazó rotundamente a su cita.