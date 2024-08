First Dates continúa posicionándose como el rey indiscutible del prime time de Cuatro. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en la opción favorita de muchos solteros a la hora de encontrar el amor. Un encuentro televisivo donde, recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Cristina.

La soltera, de 61 años, es originaria de Barcelona y se presentó en el programa como una persona muy optimista. «Todas las personas tenemos momentos de bajón, pero en general he luchado bastante en mi vida», dijo en su presentación. La comensal admitió que llevaba esperando siete años para presentarse en el formato, pues nunca consideraba que fuese el momento oportuno.

«Quiero una persona compatible. Me encanta bailar lo que sea. Me encantan los hombres que bailan y que no son patosos», afirmó. Respecto al tipo de hombre que le gustaría encontrar, lo tuvo claro: más joven, activo y con iniciativa. «Me llaman asaltacunas», comentó entre risas.

Minutos después llegó su cita, Raúl, un gestor de cuentas de 58 años. «Me gusta llegar a un sitio y que la gente me mire», señaló en su presentación. La primera impresión entre la pareja de solteros no fue la más acertada, al menos para Cristina. Pues, la participante estaba convencida de que no era el hombre que buscaba en su vida.

«Nada más entrar no me ha entrado por el ojo, pero tampoco he descartado nada», dijo ella. A pesar de ello, los solteros se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, la pareja descubrió su pasión compartida por el baile. Asimismo, Cristina quedó encantada al saber que Raúl era un gran profesor de baile.

Cristina en First Dates: «Nunca he estado con un latino, no era mi idea»

Posteriormente, el participante le contó que era el menor de cinco hermanos y que su país de origen era Venezuela. «Nunca he estado con un latino, no era mi idea. Pero no tengo ningún problema, son muy divertidos y apasionados», opinó Cristina. Debido a ello, la soltera le contó que había vivido en varios países. «Parece una persona interesante e intelectual, eso me ha llamado la atención», destacó Raúl.

En un momento determinado de la velada, los solteros se animaron a mostrar sus dotes para el baile en la pista. «Raúl baila fenomenal, es un crack, un diez. Y creo que además sabe enseñar y hacerte sentir cómoda», comentaba ella. «Me ha gustado bailar con ella, no tiene ritmo porque no tiene formación, pero me ha gustado que le guste bailar y quiera pasarlo bien», decía él.

La sintonía entre los comensales era más que evidente, y ellos lo sabían muy bien. De hecho, ambos coincidieron en que andaban en busca de una relación «libre» y sin convivencia. Por ello, en la decisión final de First Dates, la pareja de solteros estuvo de acuerdo en seguir conociéndose fuera del programa.