Una concursante de ‘Supervivientes’, a punto de morir ahogada en la prueba de la apnea

La versión italiana de Supervivientes celebró este miércoles su gran final y lo hizo con una gala que se vivió con gran emoción desde Honduras. L’Isola dei Famosi (La isla de los famosos), comparte muchas de las pruebas y escenarios con la versión española, siendo la apnea una de sus pruebas estrellas. A diferencia de Telecinco, Mediaset Italia celebra la final del reality en las playas de Honduras, por lo que es prueba se realiza en pleno mar y no en los grandes recipientes de agua que vemos en la versión patria. Allí, la actriz Loredana Cannata quedó atrapada bajo en agua en una estructura que le impedía salir a respirar, provocando minutos angustiosos en plató, llegando a tener que cortar la señal.

Para darle mayor espectacularidad, la organización preparó unas jaulas en las que los concursantes debían meterse y allí aguantar todo el tiempo posible sin respirar. La actriz tenía como reto conseguir aguantar durante más de un minuto y medio bajo el agua, algo que logró, por eso decidió salir a la superficie con el objetivo cumplido.

Al tratar de salir se quedó enganchada con el pelo en una las barras de la jaula, provocando momentos de mucha tensión en plató, donde familiares, amigos y compañeros de edición veían con horror el momento. Tras segundos en los que se la veía luchar por salir a flote, sin conseguirlo, la realización decidió cortar las imágenes de la isla y conectar con el plató.

Allí, Verónica Gentelili, presentadora del programa, pedía a gritos que alguien de la organización acudiese en su ayuda, ya que ella sí podía ver la señal en directo de Honduras por las pantallas del plató. «Por favor, por favor», gritaba angustiada desde el estudio, mientras el resto de colaboradores también pedían a gritos la ayuda.

Por suerte, segundos después podía confirmar que estaba fuera del agua. Con la concursante ya recuperando el aliento y con la ayuda de miembros de la organización, la realización de Supervivientes Italia volvía a mostrar señal en directo desde Honduras, donde la actriz levantaba un brazo para confirmar que estaba bien.

Momentos después, ya calmada, la protagonista puedo contar lo sucedido a la audiencia: «Intentaba subir, pero se me enredó el pelo. Ahora siento como si tuviera un bulto extraño. No podía desenredarlo, estaba tragando agua. Pensé que no lo lograría; tenía mucho miedo, incluso intenté arrancarme el pelo».

Muchas de las críticas de los espectadores lanzadas en redes sociales se ceban con el equipo técnico, en concreto con el cámara que estaba a escasos de la concursante. Lo cierto es que a los pocos segundos, aunque se hicieron eternos, apareció la ayuda para ser rescatada.

Pese al enorme esfuerzo, Loredana no consiguió la victoria, siendo la segunda expulsada de la noche gracias a los votos del público. La vencedora de la edición fue Cristina Plevani, toda una estrella de la radio y la televisión en Italia desde que ganase la primera edición de Grande Fratello, el Gran Hermano italiano. Después pasaría por otro formato conocido por los españoles como es Mujeres y Hombres, el mítico dating show que nació en Italia en 1996 y que años más tarde triunfaría en España.