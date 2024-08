First Dates continúa recibiendo a sus nuevos solteros, también en verano. El popular show de citas a ciegas recibió, recientemente, a Yomar. La soltera es una estudiante madrileña de derecho, de 19 años, que llegó al local de Cuatro confesando que no es una chica de encuentros esporádicos y que busca una relación seria.

Nunca ha mantenido relaciones sexuales con nadie, pero porque no se conforma con cualquiera. «A mí el mundo de ahora donde solo se lían y tienen rollos de una noche, no me gusta», dijo en su presentación. La participante fue honesta con el equipo del programa y señaló que se definía como una chica «muy friki».

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

«Me encanta el anime, el manga y el k-pop, toda la cultura asiática», afirmó con entusiasmo. A nivel sentimental no ha tenido mucha suerte, pero explicó que quería conocer a un chico romántico, cariñoso y con iniciativa. «Tampoco me he besado con ninguno», confesaba. Fue entonces cuando la organización de First Dates le presentó a Iván.

El soltero es un estudiante madrileño de derecho y ADE, de 22 años, que llegó al local confesando que quería conocer a una mujer con las ideas claras. El primer encuentro entre la pareja de comensales fue bastante incómodo, pues el soltero no pudo evitar quedarse callado al saber que Yomar era su cita.

«Es un poco raro. Ha habido momentos incómodos, pero es lo normal», dijo él. A pesar de este peculiar comienzo, la pareja de solteros comenzó a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde descubrieron su pasión compartida por la cultura asiática y los videojuegos. «Llama la atención, no solo por el pelo, sino también por los rasgos que tiene. La primera impresión ha sido bastante buena», comentó el madrileño.

Los jóvenes coincidían en muchos gustos, entre ellos, el tipo de música que más escuchan. Además, opinaban lo mismo de las relaciones sentimentales. «Yo lo admito, soy anticuada, a mí los rollos de una noche no me gustan. Yo quiero algo que vaya despacio, no quiero meterle prisa al amor», señaló Yomar.

Asimismo, ninguno de los dos estaba dispuesto ni a tener una relación abierta ni a hacer un trío. «No me llama la atención», declaraba él. «Puede ponerse a jugar al solitario», decía Iván. Una pequeña broma que no fue del gusto de la madrileña. «No lo he pillado», dijo ella. Pues, al parecer, la soltera se había imaginado a una tercera persona jugando a las cartas en la cama.

Yomar en First Dates: «Hay que tener un poco de sangre. Yo no quiero un soso en mi vida»

Posteriormente, los solteros se trasladaron hasta la pista de baile para divertirse un poco. Mientras Yomar lo daba todo con sus pasos, el soltero hizo lo propio con movimientos más tímidos. «Hay que vivir la vida y no tener vergüenza. Hay que tener un poco de sangre. Yo no quiero un soso en mi vida», opinó ella. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, Iván sí quiso seguir conociendo a Yomar. Pero, la soltera no opinó lo mismo.