Una soltera de ‘First Dates’ carga contra su cita al conocer su historia sexual: «Me ha tocado el gay»

First Dates es un programa que ha mostrado, con el paso de sus citas, que no siempre es necesaria la compatibilidad. En ocasiones, los solteros acuden al programa con mucha ilusión de conocer a la persona que, en teoría, es la indicada para ellos. Pero, la velada termina de la peor manera posible por diversos sucesos.

Esta situación se pudo comprobar, recientemente, con la cita de Emilio y Paula, dos jóvenes con diferentes aspiraciones en la vida. El primero en llegar al local de Cuatro fue el soltero, un chico apasionado por el baloncesto que considera que tiene buenos valores.

Emilio nunca ha tenido pareja, pero sabe que quiere en su vida a una chica risueña, que practique deporte y que tenga los ojos bonitos. Fue entonces cuando llegó Paula, su cita. La joven se presentó en el formato como una princesa Disney, pero «basta». El primer encuentro entre la pareja de solteros fue bastante positivo, para ambos.

A priori, Emilio era el tipo de chico en el que se solía fijar Paula. Por ello, la soltera estuvo encantada de seguir conociéndolo. De esta manera, la joven le contó a su cita que antes jugaba al tenis, pero una vez «se me fue la mano una vez y lo dejé». Al parecer, lesionó a su contrincante. «Le había pegado un raquetazo que no sabía si salía de allí, pero sí, se levantó. Le compré un polo y me perdonó», dijo.

Por su parte, Emilio le ha contado que era un gran amante del baloncesto y se ha sorprendido mucho cuándo ella le dijo que no se sabía el nombre de ningún jugador. «¿Ni el número de jugadores?», le preguntó él, incrédulo. Ante ello, Paula comenzó a pensar que el chico era bastante pesado con el tema, por lo que se fue desanimando.

Los jóvenes comenzaron a hablar de sus planes de cara al futuro. De esta manera, la soltera le contó que se conforma con vivir con su pareja en una casa modesta, que venga de trabajar y juegue con los niños. Una confesión con la que el soltero sintió que no aspiraban a lo mismo en la vida. Pues, Paula admitió que le encantaría ver a su pareja «sudoroso, con las manos llenas de mierda de la obra…».

Eso sí, donde todo se torció fue cuando salieron a la palestra los gustos sexuales de cada uno. Por su parte, Paula le dijo que sabe como es una persona en la intimidad con tan solo verla. Por ello, le dijo a su cita que él es es «de ponerla a cuatro patas y ya está».

Paula en First Dates: «He llegado a pensar que la tenías pequeña»

El vocabulario tan vulgar que utilizó la joven dejó a Emilio completamente sorprendido. Por ello, molesto por cómo lo había definido, le respondió seriamente. «No soy de ponerme a lo India Jones», afirmó. Unas palabras con las que Paula tuvo una sospecha. «Me ha tocado el gay», manifestó al equipo de Cuatro.

Pero, en la decisión final de First Dates todo empeoró. Emilio intentó ser educado con ella y le dijo que se lo había pasado bien. Unas palabras que ella respondió a su manera. «He llegado a pensar que la tenías pequeña», le dijo. El joven, indignado por la actitud de la chica, le dijo que él acudió al programa en busca del amor, no a juzgar a nadie. Todo ello sumado al hecho de que sentía que era una chica simple y sin aspiraciones en la vida.